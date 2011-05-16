تجهیز کتابخانه تخصصی شهرداری ورامین به کتابهای روز کشور

محمد راشدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین اظهار داشت: تجهیز این کتابخانه با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیون ریال و انواع مختلف کتابهای تخصصی انجام پذیرفته است.

وی افزود: کتابخانه تخصصی مدیریت شهری شهرداری ورامین از زمان افتتاح تا کنون با استقبال گروه دانشجویان وعلاقمندان به حوزه کتاب تخصصی قرار گرفته است.

این مسئول گفت: این کتابخانه با بیش از دو هزار جلد انواع کتاب، هزار جلد انواع مجله و فصلنامه تحقیقاتی و سه هزار جلد سی دی تخصصی در حوزه های فنی و عمران، شهرسازی و معماری، اداری مالی، خدمات شهری و فضای سبز، شورای اسلامی شهر و روستا، واحد موتوری، خدمات ایمنی و آتش نشانی، ترافیک و حمل و نقل شهری، بازیافت زباله های شهری و خانگی در حال ارائه خدمات رایگان به علاقه مندان می باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به استقبال و مراجعه علاقمندان به کتابخانه و نیاز به تجهیز آن و تأمین نیازهای علمی پژوهشگران با پیشنهاد شهرداری و حمایت و تصویب شورای اسلامی شهر این کتابخانه تجهیز شد.

راشدی ادامه داد: استفاده از این کتابخانه برای عموم آزاد و رایگان بوده و علاقمندان می توانند در ساعات اداری به آدرس ورامین، میدان علامه قطب الدین رازی، مجتمع فرهنگی شهید مهتدی، طبقه سوم، واحد کتابخانه تخصصی مراجعه و خدمات مورد نیاز خود را در حوزه های کتاب، سی دی و مجله دریافت کنند.