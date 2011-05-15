حفاری خط دو قطار شهری مشهد آغاز می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامرضا رجب ‌نژاد پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مونتاژ دو ماهه دستگاه‌ حفار را رکوردی مهم در کشور عنوان کرد و گفت:‌ مونتاژ دستگاه حفاری با قطر 9.45 متر طی دو ماه، بی‌ نظیر است.

وی در ادامه آغاز حفاری از طبرسی تا راه‌آهن را موجب افزایش پیشرفت فیزیکی خط دو برشمرد و افزود:‌ حفاری از رضاشهر تا راه‌آهن با دومین دستگاه حفار مکانیزه انجام می ‌شود که در حال انتقال از بندرعباس به مشهد است و تا هفته اول خرداد انتقال انجام می‌ شود.

وی اظهار داشت:‌ دستگاه دوم حفار هم به محض ورود مونتاژ و پیش ‌بینی می‌ شود حفاری از رضاشهر تا راه‌آهن در پایان نیمه اول سال جاری آغاز شود.

رجب‌ نژاد از آغاز عملیات اجرایی ساخت ایستگاه‌های مسیر دستگاه حفار اول یعنی از طبرسی به راه‌آهن خبر داد و گفت: برخی از ایستگاه‌های رضاشهر تا راه‌آهن به دلیل برخی مشکلات ترافیکی با تأخیر آغاز شده و به زودی نیز با ایجاد محدودیت‌های ترافیکی انجام می‌ شود.

وی میدان شریعتی و سعدی را دو ایستگاه از ایستگاه‌هایی خواند که باید با محدودیت ترافیک عملیات احداث ایستگاه‌های آن آغاز شود.