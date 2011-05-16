63 سال نکبت و بازگشت بارقه های امید به فلسطین

روز گذشته 15 می 2011 درحالی فلسطینیان در شصت و سومین سالروز نکبت دست به تظاهرات زدند که انقلاب های عربی منطقه معانی جدید به " روز نکبت" فلسطینی بخشید. انقلاب ملل عربی در حقیقت بارقه های امید را به قلوب میلیون ها فلسطینی که صهیونیست ها با همراهی و حمایت غرب آنان را از خانه و کاشانه شان رانده اند، بازگرداند.

روزنامه الرایه قطر در تحلیلی از تلاقی روزنکبت و انقلاب ملل عربی می نویسد: همین که مردم انقلابی عرب در شعارهای خود از حق و حقوق ملت فلسطین شعار می دهند و خواستار توجه و اهتمام به مسئله فلسطین هستند به آن معنی است که موضوع فلسطین همچنان از اولویت های ملت های بیدار عربی به شمار می رود.

بازداشت نوجوانان فلسطینی

شاید بتوان گفت که شعارهای میلیون ها تن از مردم عرب زبان در میدان های الثوره مصر و تونس و دیگر میادین کشورهای عربی بی هیچ شک وتردیدی بیانگر آن است که مسئله فلسطین بعد از گذشت شصت و اندی سال از اشغالگری و کوچاندن اجباری و ویرانی منازل همچنان دغدغه اول و اصلی ملت های عربی است و این مسئله تنها در قلب ملت فلسطین جای ندارد بلکه درقلب همه امت عربی قرار گرفته است.

راهپیمایی هایی که روز گذشته به عنوان نمادی برای بازگشت فلسطینیان دربیشتر کشورهای عربی برگزار شد بر این موضوع تاکید دارد که مسئله فلسطین همچنان زنده است و هرگز نمی میرد و نسل های جدید هم تا آزادی فلسطین و محقق شدن رویای بازگشت میلیون های فلسطینی آواره آرام نمی نشینند.

تاثیر دیگر انقلاب ملل عربی که قابل چشم پوشی هم نیست این است که این انقلاب ها که خواست اول آن آزادی واستقلال و دموکراسی است روج جدیدی را به کالبد ملت فلسطین دمید که به واسطه آن آشتی ملی محقق شدن و اختلافات چند ساله نیز پایان یافت و قطعا در پی آن با عزم اراده ملت فلسطین بازگشت فلسطینیان آواره به دیارشان بسیار زودتر از آنکه دشمن صهیونیستی گمان بکند، محقق خواهد شد.

روزنامه الدستوراردن نیز روز گذشته در تحلیلی از روز نکبت فلسطین و موضوع حق بازگشت فلسطینیان می نویسد: مسئله آوارگان فلسطینی و بازگشت آنان به وطنشان در طول دهه های گذشته با دسیسه ها و توطئه های بین المللی زیاد و خطرناکی مواجه شده است که همه آن به ضرر ملت فلسطین بوده اما همه این دسیسه ها با اصرار فلسطینیان به بازگشت و همچنین همراهی ملت های عربی با شکست مواجه شد.

فلسطینیان آواره درانتظاربازگشت

این روزنامه درادامه تحلیل خود تاکید دارد: حقایق اثبات کرد که تنها راه برای پاسخ دادن به تجاوزات مستمر صهیونیستی تعهد و تمسک به حق بازگشت آوارگان به وطنشان است.

به گزارش مهر، " جمیل أمین قاسم" یک تحلیلگر عرب زبان روز گذشته در مطلبی با انتقاد شدید از اتحادیه عرب که در قبال مسائل جهان عرب چشم و گوش بسته عمل کرد و خود را به ندیدن و نشیدن زد با زبانی طعن آمیز نوشت: کاملا واضح است که نهادهای فعال در حقیقت به نهاد یا موسسه ای اطلاق می شود که یکی از اعضای آن دچار مشکل شود سعی و تلاش می کند تا گره از آن عضوش باز کند حال وضعیت کشورهای عربی را بنگرید که در اوج مشکلات اقتصادی، اجتماعی و از همه مهتر سیاسی قرار دارند.

قتل، کشتار، فقر، چند دستگی و اختلاف، استعمار واستبداد و سرانجام رفاه کاذب و مزورانه همه و همه مشکلاتی است که گریبان ملت های عربی را گرفته است.

حال اجازه دهید تا برای اتحادیه عرب در حل این مشکلات نقشی قائل شویم در همه این مشکلات چه قدیمش و چه جدیدش نمی دانم از تلاش این اتحادیه برای جیب های فقرا در سومالی و سودان بگویم یا از سعی این اتحادیه برای ارائه طرح و ابتکار عمل سیاسی در قبال مسئله فلسطین حرفی بر سخن برانم یا اینکه از راه حل های کارگشایش برای حل مشکلات بحرین ، تونس و لیبی و یمن ، آیا جایی مانده که نگفته باشد؟

این تحلیلگر عرب در پایان از سران سیاسی اعراب می خواهد عبای کهنه را از تن اتحادیه عرب به در بیاورند و برای این اتحادیه نقشی نو دراندازند.

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معصومه فروزان