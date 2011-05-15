قانون ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر ابلاغ شد

سید نبی سید پور در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر افزود: قانون ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بندر نوشهر که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.



وی اظهار داشت: بر این اساس، بندر نوشهر طبق قانون تشکیل اداره مناطق ویزه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، اداره می شود.



وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون تشکیل و اداره منطقه ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 84 ریاست جمهوری، به منظور پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و برقراری ارتباط تجاری بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و تولید و پردازش کالا منطقه ویژه اقتصادی ایجاد می شود.

سید پور گفت: انتقال فناروی، صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال مولد و جذب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی، صادرات مجددو انتقال کالا از دیگر اهدافی است که براساس آن به دولت اجازه داده می شود تا در شهرستانهایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند، مناطق ویژه اقتصادی ایجاد شود.



مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران افزود: این امر ضمن تسهیل در ورود و خروج کالا از مرز دریایی نوشهر، شرایط را برای حضور سرمایه گذاران و اجرای پروژه های متعدد سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در استان فراهم می کند.



