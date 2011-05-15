پلاتو "شیدای خرم آباد" همزمان با جشن تئاتر اردیبهشت افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، منصور احمدی در این رابطه اظهار داشت: "پلاتو شیدای خرم آباد" همزمان با جشن اردیبهشت تئاتر لرستان، با حضور مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد افتتاح شد.

وی افزود: طراحی پلاتو ها نتیجه کار جمعی بوده بطوریکه با رایزنیهایی که با اهل فن بویژه مدیر انجمن هنر های نمایشی استان، به عمل آمد و طرح نهایی بوسیله دفتر طرح های عمرانی تهیه و به پیمانکار ابلاغ شد.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان اظهار داشت: ابعاد "پلاتو شیدا" ۱۹۵ در ۵ متر می باشد و دارای سنی به مساحت ۳۸ متر مربع، اتاق گریم ۱۰ متر مربع و سکو های تماشاگران به مساحت ۴۰ متر مربع می باشد.

احمدی با بیان اینکه علاوه بر این پلاتو دارای سیستم سرمایش و گرمایش بوده و سیستم تهویه مطبوع نیز در آن لحاظ شده است، افزود: همچنین سیستم نور و صدای پلاتو که از اتاق اپراتور کنترل می گردد از جدید ترین تجهیزات روز برخوردار می باشد.

وی تصریح کرد : ابعاد پلاتو کوچک نیز به مساحت ۵۰ متر مربع می باشد و مجهز به نورهای تخصصی است.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ادامه داد: پلاتو شیدا به گنجایش۸۰ نفر طراحی شده است.