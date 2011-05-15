تکلیف روابط عمومی ها زیبا نشان دادن زشتی ها نیست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضا بیگی ظهر یکشنبه در نخستین جشنواره روابط عمومی های برتر آذربایجان شرقی اظهار داشت: اطلاع رسانی یک بحث کلیدی و اساسی برای روابط عمومی هاست و در این موضوع سنت های ناپسند و نابجا باید به فراموشی سپرده شوند.

وی با تاکید بر اینکه وقتی دولت برای بدست آوردن رضایت مردم متمرکز شده است روابط عمومی ها وظایف سنگینی دارند، افزود: در چنین شرایطی باید روابط عمومی ها به مطالبات مردم توجه داشته باشند و در تحصیل رضایتمندی آن ها ایفای نقش کنند.

استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: دولت می داند مشروعیتش منوط به اراده مردم و تحصیل رضایت آنهاست و لذا روابط عمومی در حوزه تمرکز دولت قرار گرفته است.

بیگی خاطرنشان کرد: دولت بر این باور است که اگر رضایت مردم حاصل نشود موفقیت دولت استمرار نخواهند داشت.

وی اطلاع یابی و اطلاع شناسی را از وظایف روابط عمومی ها دانست و گفت: روابط عمومی در این مسیر باید از همه پتانسیل ها برای پیشبرد اهداف ترسیم شده استفاده کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با مهم برشمردن وظایف روابط عمومی ها، اطلاع رسانی اصولی را یکی از این وظایف بیان و خاطرنشان کرد: اجرای موفقیت آمیز قانون هدفمندی یارانه ها نتیجه عملکرد شایسته روابط عمومی ها بود زیرا تجربه ونزوئلا نشان داد که هدفمندسازی یارانه ها را نمی توان به صورت خلق الساعه به مرحله اجرا درآورد.

وی اضافه کرد: استفاده مناسب از الگوهای تجربه شده و نیز اقدامات ابتکاری خواهند توانست روابط عمومی ها را به قله موفقیت برساند.

بیگی، وجود پیوست اجتماعی تمام طرح ها را خواستار شد و افزود: مسئول محقق کردن این پیوست اصولاً باید روابط عمومی ها باشند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر اینکه روابط عمومی و مدیریت مقوله های پیوسته هستند، اداره کرد روابط عمومی ها را شبیه حراست ها در دستگاه های اداری خواند و توضیح داد: نمی توان روابط عمومی ها و مدیریت ها جداگانه اداره شوند.

وی سطح بندی فعالیت ها توسط روابط عمومی ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: این موضوع که اطلاع رسانی به سازمان های مرجع و نخبگان با اطلاع رسانی به مردم عادی و جامعه هدف سازمان تفاوت دارد باید توسط روابط عمومی ها لحاظ شود.