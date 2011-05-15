ثبت نام هیئات مذهبی شهرستان ری در سامانه جدید آغاز شد

مصیب سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرری گفت: طبق دستورالعمل سازمان مرکزی، هیئات مذهبی می توانند با ارائه آخرین آمار و مشخصات حقیقی و حقوقی خود، در نرم افزار جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری ثبت نام کنند.

وی افزود: دستیابی و ارتباط دوسویه با هیئات مذهبی از جمله اهداف طرح ثبت نام هیئات در سامانه جدید است.

این مسئول اعلام کرد: بر این اساس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری از 20 اردیبهشت ماه سال جاری با فراخوان هیئات مذهبی تحت پوشش که شامل منطقه 20 شهرداری تهران، قیامدشت، باقر شهر، خاورشهر و حسن آباد است، از طریق ارسال پیامک و درج در روزنامه و جراید محلی، خواستار حضور مسئولان هیئات در این اداره و تکمیل فرم اطلاعات درخواستی شد.

آخرین فرصت ثبت نام تا 20 خردادماه است

وی ادامه داد: هیئات مذهبی حداکثر تا 20 خردادماه سال جاری فرصت دارند تا فرمهای اطلاعاتی را تکمیل کنند.

سلطانی اظهار داشت: از این طریق، دستیابی به مشخصات مسئولان و هیئت امنا، آدرس محل هیئت و همچنین ایام و مناسبت های برگزاری مراسم، آموزش روحانی، مربیان و مداحان هیئت، به روز خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این طرح، امکان برقراری ارتباط سریع و بدون وقفه با مسئولان هیئات صورت می گیرد و ارائه آخرین تغییر و تحولات و اخبار این اماکن مذهبی در استان تهران از طریق پیامک، پست الکترونیک بر روی سایت هیئات مذهبی ارائه خواهد شد.

گفتنی است در شهرستان ری هم اکنون بیش از یکهزار و 700 هیئت مذهبی به صورت مستمر و موردی فعالیت دارند.