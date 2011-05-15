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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۰۲

ثبت نام هیئات مذهبی شهرستان ری در سامانه جدید آغاز شد

ثبت نام هیئات مذهبی شهرستان ری در سامانه جدید آغاز شد

شهرری- خبرگزاری مهر: کارشناس تشکلهای دینی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری از آغاز ثبت نام هیئات مذهبی شهرستان در سامانه جدید این اداره خبرداد.

مصیب سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرری گفت: طبق دستورالعمل سازمان مرکزی، هیئات مذهبی می توانند با ارائه آخرین آمار و مشخصات حقیقی و حقوقی خود، در نرم افزار جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری ثبت نام کنند.

وی افزود: دستیابی و ارتباط دوسویه با هیئات مذهبی از جمله اهداف طرح ثبت نام هیئات در سامانه جدید است.

این مسئول اعلام کرد: بر این اساس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری از 20 اردیبهشت ماه سال جاری با فراخوان هیئات مذهبی تحت پوشش که شامل منطقه 20 شهرداری تهران، قیامدشت، باقر شهر، خاورشهر و حسن آباد است، از طریق ارسال پیامک و درج در روزنامه و جراید محلی، خواستار حضور مسئولان هیئات در این اداره و تکمیل فرم اطلاعات درخواستی شد.

آخرین فرصت ثبت نام تا 20 خردادماه است

وی ادامه داد: هیئات مذهبی حداکثر تا 20 خردادماه سال جاری فرصت دارند تا فرمهای اطلاعاتی را تکمیل کنند.

سلطانی اظهار داشت: از این طریق، دستیابی به مشخصات مسئولان و هیئت امنا، آدرس محل هیئت و همچنین ایام و مناسبت های برگزاری مراسم، آموزش روحانی، مربیان و مداحان هیئت، به روز خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این طرح، امکان برقراری ارتباط سریع و بدون وقفه با مسئولان هیئات صورت می گیرد و ارائه آخرین تغییر و تحولات  و اخبار این اماکن مذهبی در استان تهران از طریق پیامک، پست الکترونیک بر روی سایت هیئات مذهبی ارائه خواهد شد.

گفتنی است در شهرستان ری هم اکنون بیش از یکهزار و 700 هیئت مذهبی به صورت مستمر و موردی فعالیت دارند.

کد مطلب 1312368

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