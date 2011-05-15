پنج رشته جدید کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه سمنان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، دکتر علی خیرالدین عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: دانشگاه سمنان از مهرماه امسال در این رشته ها دانشجو می پذیرد.

وی افزود: رشته های کارشناسی ارشد با عنوانهای "مواد – نانو مواد" و "مواد- بیومتریال" از جمله این رشته ها است.

خیرالدین با بیان اینکه رشته بیومتریال یکی از گرایش های مهندسی پزشکی است که از چند سال پیش به عنوان یک زمینه علمی مطرح شده است، گفت: رشته نانو مواد از جمله رشته هایی است که در علوم پزشکی کاربرد فراوان دارد.

به گفته وی، ایجاد این رشته می تواند در زمینه تحقیقات نانو مواد و شناسایی و معرفی پتانسیل های تحقیقاتی و پروژه های مربوطه بستر مناسب را ایجاد کند.

خیرالدین با بیان اینکه دانشگاه سمنان از دو سال قبل در رشته مهندسی پزشکی گرایش "بیوالکتریک" نیز در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش کرده است، گفت:با توجه به راه اندازی پردیس علوم و فناوری های نوین در دانشگاه سمنان، این رشته ها در دانشکده های نانوفناوری و بیوفناوری استقرار می یابند.

وی رشته های کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی با گرایش رفتار حرکتی و کارشناسی ارشد ادبیات فارسی در دوره روزانه و نیز رشته دکترای مطالعات اعتیاد را از دیگر رشته های جدید مورد موافقت بیان کرد.

رئیس دانشگاه سمنان افزود: دانشگاه سمنان در حال حاضر با 22 رشته و گرایش دکترا، 63 رشته و گرایش کارشناسی ارشد و 60 رشته در مقطع کارشناسی بالغ بر 12 هزار دانشجو تحت پوشش دارد.

خیرالدین اضافه کرد: بیش از دو هزار نفر از دانشجویان دانشگاه سمنان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مشغول تحصیل هستند.