50 هزار مدرسه در کشور بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مجید خراسانی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای طرح هجرت بسیج سازندگی استان کردستان اظهار داشت: بسیج سازندگی با هدف زمینه سازی جهت حضور هر چه بیشتر جوانان در عرصه های سازندگی و ترویج فرهنگ کار و تلاش موفق شده است که طی چهار سال گذشته بالغ بر 50 هزار مدرسه را در سراسر کشور مرمت و بازسازی کند.

وی عنوان کرد: اجرای طرح های اردوی هجرت که با مشارکت و همراهی بسیار خوب جوانان در کشور مواجه است چند سالی است که در ایام تابستان و با همکاری ادارات و سازمان های دولتی برگزار می شود که انتظار داریم در استان های همچون کردستان که فضای کاری بهتری را دارد شاهد مشارکت و همراهی بهتر برای اجرایی کردن این طرح باشیم.

رئیس بسیج سازندگی کشور گفت: در طول سال گذشته در سراسر کشور و در قالب اردوهای طرح هجرت بالغ بر 12 هزار مدرسه مرمت و بازسازی شده است و برای سال جاری نیز هدف گذاری بسیار خوبی در این عرصه صورت گرفته که انتظار داریم در مدت زمان مشخص شده این میزان هدف گذاری اجرایی شود.

وی به ظرفیت به کارگیری دختران و پسران در عرصه بسیج سازندگی اشاره کرد و افزود: در سال جاری ظرفیت به کارگیری 12 هزار نفر دختر و پسر در قالب تیم های پزشکی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر کشور وجود دارد.

خراسانی در ادامه با اشاره به دیگر فعالیت های بسیج سازندگی در راستای محرومیت زدایی از مناطق دورافتاده کشور خاطرنشان کرد: هر سال بالغ بر 200 هزار نفر با مدیریت و سرپرستی بیش از شش هزار مربی در آموزش های مختلف بسیج سازندگی در کشور مشارکت می کنند.

وی به دایر کردن دو هزار و 500 کلاس آموزش فنی و حرفه ای در سراسر کشور اشاره کرد و یادآور شد: در راستای دائر کردن این دوره های آموزشی با همکاری و مشارکت سازمان فنی و حرفه ای جمعیتی بالغ 70 هزار نفر موفق به اخذ گواهینامه پایان دوره شده اند.

رئیس بسیج سازندگی کشور اظهار داشت: هم اکنون عملیات اجرایی هزار و 500 پروژه عمرانی در مناطق روستایی در کشور فعال است و انتظار می رود که در سال جاری و با همکاری و مشارکت تمامی دستگاه های دولتی و با هدف محرومیت زدایی از مناطق روستایی این میزان پروژه در دست اجرا افزایش یابد.

خراسانی در پایان از مشارکت 33 میلیون نفر روز در قالب برنامه های بسیج سازندگی در سال گذشته در این استان خبر داد و افزود: از مجموع افراد شرکت کننده در این طرح بالغ بر 38 درصد از آنها خانم بودند.

در ادامه این جلسه که با حضور استاندار کردستان و جمعی از مدیران این استان برگزار شد، مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان از آمادگی خود برای مشارکت در برنامه های طرح بسیج سازندگی و اردوهای طرح هجرت برای سال جاری خبر دادند.