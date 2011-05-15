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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۴۰

راز 25 سرقت در استان قزوین برملا شد

راز 25 سرقت در استان قزوین برملا شد

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین گفت: با دستگیری پنج سارق در استان قزوین راز 25 سرقت در استان برملا شد.

سرهنگ حسین فخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: ماموران انتظامی استان با دستگیری پنج سارق از 27 فقره سرقت در استان پرده برداشتند. 
 
وی افزود: به دنبال چندین فقره سرقت داخل خودرو و لوازم و قطعات آن در چند روز گذشته در قزوین ماموران کلانتری 11 مدرس این شهرستان دو نفر را به اتهام سرقت دستگیر کردند.
 
فخاری یادآورشد: متهمان در بازجویی پلیسی به هفت فقره سرقت داخل خودرو و لوازم آن اعتراف کرده اند.
 
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همچنین گفت: ماموران کلانتری 17 قزوین پس از تحقیقات فردی را به اتهام سرقت لوازم خودرو دستگیر کردند که وی نیز در بازجویی به سه مورد سرقت داخل خودرو و یک مورد سرقت منزل و سیم برق اعتراف کرد.
 
به گفته فخاری ماموران پاسگاه کوهین نیز توانستند فردی را به اتهام سرقت منزل دستگیر کنند که نامبرده به چهار فقره سرقت منزل و دو فقره سرقت از ساختمانهای نیمه کاره اعتراف کرده است.
 
وی اظهارداشت: با دستگیری سارقی دیگر توسط ماموران کلانتری 17 قزوین سه مورد سرقت داخل خودرو و دو فقره سرقت
انباری هم کشف شد.
 
معاون اجتماعی فرماندهی استان یادآورشد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان البرز هم با دستگیری یک سارق مغازه و بازجویی از نامبرده موفق شدند سه فقره سرقت مغازه در این شهرستان را کشف کنند.
کد مطلب 1312375

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