راز 25 سرقت در استان قزوین برملا شد

سرهنگ حسین فخاری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: ماموران انتظامی استان با دستگیری پنج سارق از 27 فقره سرقت در استان پرده برداشتند.

وی افزود: به دنبال چندین فقره سرقت داخل خودرو و لوازم و قطعات آن در چند روز گذشته در قزوین ماموران کلانتری 11 مدرس این شهرستان دو نفر را به اتهام سرقت دستگیر کردند.

فخاری یادآورشد: متهمان در بازجویی پلیسی به هفت فقره سرقت داخل خودرو و لوازم آن اعتراف کرده اند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان همچنین گفت: ماموران کلانتری 17 قزوین پس از تحقیقات فردی را به اتهام سرقت لوازم خودرو دستگیر کردند که وی نیز در بازجویی به سه مورد سرقت داخل خودرو و یک مورد سرقت منزل و سیم برق اعتراف کرد.

به گفته فخاری ماموران پاسگاه کوهین نیز توانستند فردی را به اتهام سرقت منزل دستگیر کنند که نامبرده به چهار فقره سرقت منزل و دو فقره سرقت از ساختمانهای نیمه کاره اعتراف کرده است.

وی اظهارداشت: با دستگیری سارقی دیگر توسط ماموران کلانتری 17 قزوین سه مورد سرقت داخل خودرو و دو فقره سرقت

انباری هم کشف شد.

معاون اجتماعی فرماندهی استان یادآورشد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان البرز هم با دستگیری یک سارق مغازه و بازجویی از نامبرده موفق شدند سه فقره سرقت مغازه در این شهرستان را کشف کنند.