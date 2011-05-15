طرح هادی در روستاهای مازندران با کندی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری ظهر یکشنبه در همایش دهیاران بخش گتاب شهرستان بابل، با بیان اینکه پروژه‌های روستایی باید اولویت‌بندی شوند، افزود: پروژه‌هایی باید در اولویت قرار گیرند که کار اجرایی آنها در یکسال به اتمام رسیده و از آنها بهره‌برداری شود.

وی، با اشاره به عقب‌ ماندگی اجرای طرح هادی در برخی از روستاها گفت: عدم انسجام مسئولان محلی، عدم طراحی درست پروژه‌ها و آزادسازی معابر و نداشتن تمکن مالی مناسب مردم روستا سبب این عقب ماندگی است.

هاشمی بیان داشت: مقایسه بی مورد روستاها صحیح نبوده بلکه دهیاران باید با تلاش بیشتر از امکانات عمرانی بهره‌مند شوند و به واقع دهیاریها همانند استانی هستند که اگر بیشتر تلاش و فکر کنند پیشرفته می‌شوند.

معاون عمرانی استاندار مازندران: درباره وظایف شوراها و دهیاران بیان داشت: وظیفه این دو نهاد دریافت پول از سوی دولت نبوده تا بر اساس پولی که به آنها پرداخت می‌شود در سطح روستاها کاری انجام دهند بلکه دهیاری‌ها برای عمران و آبادانی روستاها باید طرح و برنامه جدید داشته باشند که تاکنون هیچ دهیاری در این مورد پیشقدم نبوده است.

هاشمی، درباره کیفیت نامناسب ماشین‌آلات کشاورزی به دهیاری‌ها افزود: در گذشته ماشین‌آلات کشاورزی از کشور چین وارد شده که بسیار نامطلوب بوده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر از چند شرکت مختلف این ماشین‌آلات خریداری شده و به شدت پیگیر اصلاح این ماشین‌آلات هستیم.

هاشمی درادامه بیان داشت: تا دو سال گذشته متوسط بهره‌مندی شهرستان بابل از نعمت گاز از نرم استانی بسیار پایین و حدود 25 درصد بوده است که با تلاش مدیرعامل شرکت گاز مازندران و پیگیری علی کریمی فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس تا پایان سال جاری به 70 درصد افزایش خواهد یافت.

معاون عمرانی استاندار مازندران با اشاره به اینکه شرکت گاز براساس بودجه‌ای که در اختیار آنها قرار گرفته برابر قانون و مقررات اقدام به گازرسانی در سطح روستاها می‌کند، تصریح کرد: دهیاری‌ها باید برای انجام سریع عملیات گازرسانی در روستاها مشارکت جدی داشته باشند.