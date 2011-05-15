5 کشته در حوادث جاده ای استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، در دو روز اخیر چندین فقره واژگونی خودرو در محورهای استان سمنان به وقوع پیوست که در اثر این حوادث 5 نفر جان خود را از دست دادند.

بر اثر این حوادث رخ داده در این دو روز بر اساس آمار مرکز اطلاع رسانی پلیس استان سمنان هفت نفر مجروح شدند که دو نفر آنها کودک بودند.

در این حوادث خودروهای پژوی 405 و 206، پیکان وانت و نیسان بدلیل ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه واژگون شدند و یک دستگاه تراکتور با یک کودک 15 ماهه حادثه آفرین شد.

کارشناسان پلیس راه در استان سمنان به رانندگان توصیه کردند در صورت احساس خستگی حتما خودروی خود را در اولین توقفگاه متوقف و پس از استراحت ادامه مسیر دهند تا مانع از خواب آلودگی واژگونی خودرو شوند.