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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۱۴

جشنواره بزرگ بسیج عشایری در شهرستان اسلام آباد غرب برگزار شد

جشنواره بزرگ بسیج عشایری در شهرستان اسلام آباد غرب برگزار شد

اسلام آباد غرب - خبرگزاری مهر: جشنواره بزرگ بسیج عشایری در شهرستان اسلام آباد غرب با حضور بسیج عشایر مناطق مختلف این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اسلام آباد غرب، صدرالله بابلی فرماندار شهرستان اسلام آباد غرب ظهر یکشنبه در این مراسم گفت: صفا، صمیمیت، یک رنگی، وطن دوستی و ولایت مداری عشایر کشور ما در دنیا بی نظیر است و عشایر غیور ما در مبارزات قبل از انقلاب و در زمان  شکل گیری انقلاب و حضور در جنگ تحمیلی و دفاع از کیان کشور اسلامی ثابت کرده اند همواره پشتیبان راه شهدا، امام شهدا و مقام معظم رهبری هستند و امروز هم در عرصه تولید با زحمات فراوان کشور را همراهی می کنند.

در ادامه سردار احمدی پور هماهنگ کننده سپاه نبی اکرم نیز اظهار داشت: عشایر در دورانهای گذشته و امروز ثابت کرده اند مردمانی غیرتمند ،متعهد ،باتقوا ،سخاوتمند و سلحشور هستند و در کنار مردان زنان پاکدامن آنها با پرورش فرزندان سالم و پاک نقش تعیین کننده ای در سرنوشت کشور داشته اند.

وی افزود: دشمنان شبانه روز در تدارک توطئه علیه کشورمان هستند و همه ملت ما بویژه عشایر عزیز باید در کنار سایرین در همه عرصه ها  مثل گذشته حضور داشته باشند و گوش به فرمان مقام معظم رهبری آماده مقابله با هرگونه تهاجم باشند

از مهمترین برنامه های در نظر گرفته شده برای این جشنواره می توان به شعر خوانی،اجرای نمایش شاد،پخت نان و شیرینی محلی در سیاه چادر و ... اشاره کرد.

کد مطلب 1312380

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