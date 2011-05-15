به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در دیدار مسؤلان جمعیت هلال احمر استان قم با اشاره به این که نباید همه تلاشهای هلال احمر استان صرفاً به امداد و نجات منحصر شود، اظهار داشت: باید برنامه ریزی لازم برای استفاده از توان و ظرفیت های بالای هلال احمر برای کمک به ساماندهی و حل مشکلات استان در عرصه های مختلف صورت گیرد.



وی افزود: قم در ایام و مناسبت های مختلف سال، میزبان میلیون ها مسافر و زائر می باشد که ورود نیروهای جوان و باانگیزه هلال احمر به عنوان بازوی دستگاه های ذیربط در بحث روان سازی و هدایت امور ترافیکی، راهنمای مسافران، اسکان و سایر زمینه های خدمات رسانی به زوار می تواند بسیار مهم و مشکل گشا باشد.



موسی پور با تاکید بر لزوم توجه جدی به بروز رسانی آموزش های هلال احمر بیان کرد: دنیا هر روز شیوه ها و تکنولوژی های جدیدی را در امداد و نجات تجربه می کند که عدم توجه به استفاده از این شیوه ها و اکتفا به آموزش های منسوخ شده گذشته، مشکلات زیادی را متوجه فعالیتهای آموزشی این جمعیت خواهد کرد.



وی گسترش آموزش های همگانی در استان قم را بسیار مهم و ضروری دانست و افزود: برنامه ریزی در جهت تدوین و عملی کردن یک برنامه آموزش همگانی منسجم و منظم و با استفاده از تمامی ظرفیت های فرهنگی اطلاع رسانی استان بسیار ضروری است.



احداث پایگاه هوایی در قم با جدیت پیگیری و عملیاتی شود



استاندار قم با تاکید بر ضرورت توجه به نیازهای امداد و نجات استان در عرصه های مختلف، احداث پایگاه امداد هوایی را برای قم ضروری و جدی برشمرد و اظهار داشت: قم به لحاظ اقتضای مکانی نیاز مبرم به احداث پایگاه امداد هوایی داشته و لازم است این نیاز استان با جدیت پیگیری و عملیاتی شود.



وی با اشاره به بار سنگین ترافیکی محورهای مواصلاتی استان بر لزوم ایجاد پایگاه های امداد و نجات جاده ای تاکید کرد و گفت: هشت پایگاه جدید در سطح محورهای مواصلاتی استان باید احداث شود.



موسی پور بیان کرد: برنامه های مربوط به مکان یابی و آغاز عملیات اجرایی ایجاد این تعداد پایگاه های جدید برای رفع نیازهای امداد جاده ای استان به سرعت انجام شود.