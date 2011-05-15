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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

حماس:

شالیت رنگ آزادی را نخواهد دید

شالیت رنگ آزادی را نخواهد دید

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)،آزادی نظامی اسیر رژیم صهیونیستی را فقط در چارچوب مبادله با اسیران فلسطینی ممکن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حماس با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مقاومت حق مشروع مردم فلسطین  و حقی است که همه ادیان آسمانی و معاهدات بین المللی آن را به رسمیت شناخته اند؛ ما از حق بازگشت و آزادی کوتاه نمی آییم.

در این بیانیه تاکید شده است : "گلعاد شالیت "رنگ آزادی را نخواهد دید، مگر در صورتی که همه اسرای فلسطینی آزاد شوند، حق بازگشت همه آوارگانی که از مناطق مسکونی خود رانده شده اند محفوظ است و هیچ معاهده و توافقی نمی تواند این حق را از بین ببرد.

شایان ذکر است که امروز به مناسبت سالروز اشغال اراضی فلسطینی و عربی که روز نکبت نامیده شده است، تظاهرات گسترده ای علیه رژیم اشغالگر در جریان است.

کد مطلب 1312386

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