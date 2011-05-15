به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حماس با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مقاومت حق مشروع مردم فلسطین و حقی است که همه ادیان آسمانی و معاهدات بین المللی آن را به رسمیت شناخته اند؛ ما از حق بازگشت و آزادی کوتاه نمی آییم.

در این بیانیه تاکید شده است : "گلعاد شالیت "رنگ آزادی را نخواهد دید، مگر در صورتی که همه اسرای فلسطینی آزاد شوند، حق بازگشت همه آوارگانی که از مناطق مسکونی خود رانده شده اند محفوظ است و هیچ معاهده و توافقی نمی تواند این حق را از بین ببرد.

شایان ذکر است که امروز به مناسبت سالروز اشغال اراضی فلسطینی و عربی که روز نکبت نامیده شده است، تظاهرات گسترده ای علیه رژیم اشغالگر در جریان است.