نگاه دولتی به گردشگری هیچ سودی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا ارجمندی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای رونق بخشیدن به صنعت گردشگری را از مهمترین ماموریت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم عنوان کرد و افزود: در دنیای امروز صرف نگاه دولتی به امور، یک سویه و ناموزون است و هیچ سودی ندارد.



وی اضافه کرد: دولت باید زیرساختهای لازم را در حوزه‌های مختلف به ویژه گردشگری فراهم کند تا بخش خصوصی به راحتی در سرمایه گذاری مشارکت داشته باشد.



ارجمندی واگذاری برخی مراکز فرهنگی تاریخی همچون خانه یزدان‌پناه، گنبد سبز، خانه زند و... به بخش خصوصی را در راستای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های این بخش در رونق بخشی به امور عنوان کرد.



ظرفیتهای گردشگری قم ناشناخته است



وی با اشاره به ظرفیت بالای قم در حوزه گردشگری به ویژه گردشگری مذهبی، اظهار داشت: متاسفانه ظرفیت قم برای خود قمی‌ها به درستی اطلاع‌رسانی نشده است.



ارجمندی مهمترین دلایل ضعف اطلاع‌رسانی را نداشتن منابع انسانی ماهر از جمله مدیر فنی و راهنمای گردشگر، عدم تولید علم در حوزه گردشگری و ... عنوان کرد و با اشاره به ضرورت مهیانمودن بستر افکار عمومی برای استفاده از ظرفیتهای گردشگری، بیان کرد: در این راستا به دنبال راه‌اندازی تورهای یک روزه زائران و توریستها و حتی شهروندان قمی برای بازدید از مراکز فرهنگی و گردشگری هستیم.



وی تقویت کار جمعی را یکی از برنامه‌های سازمان متبوع خود دانست و تاکید کرد: در حال حاضر فرهنگ کار جمعی در بین مجموعه سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری آن گونه که شایسته است وجود ندارد و ما در صدد هستیم که این فرهنگ را در استان قم ارتقا دهیم.



به اعتقاد مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم، گردشگری فقط به احداث هتل و هتل آپارتمان نیست بلکه باید هماهنگی خوبی بین مجموعه سرمایه‌گذاران این حوزه برقرار شود تا توریست‌ها بسته کاملی از خدمات سفر را دریافت کنند.



وی با اشاره به وجود 50 طرح نیمه کاره در حوزه گردشگری در استان قم، هدف اصلی اجرای این طرح‌ها را طراحی جاذبه‌های جدید گردشگری برای بالابردن مدت ماندگاری توریست‌ها عنوان کرد و یادآور شد: امیدواریم با اجرای این طرح‌ها، انگیزه توریست‌ها برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های گردشگری استان بالا رود و در نهایت صنعت گردشگری در این استان رونق یابد.



ایجاد موزه فلاسفه در قم



ارجمندی همچنین از ایجاد مجموعه فرهنگی تاریخی ملاصدرا در منزل تاریخی این عالم فرهیخته خبر داد و گفت: منزل ملاصدرا از جاذبه‌های بین المللی قم است که تاکنون مغفول مانده است.



به گفته وی مطالعه این مجموعه فرهنگی تاریخی طی یک ماه آینده دفاع می‌شود و در این مجموعه موزه فلسفه و فلاسفه نیز ایجاد خواهد شد.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم بیان کرد: در چندین مورد، افرادی از کشورهای اروپایی به صورت انفرادی و گروهی برای دیدن منزل ملاصدرا به قم سفر کردند.



ارجمندی با بیان اینکه قم بر روی سکوی سرمایه‌گذاری قرار دارد، همکاری و تعامل مستمر رسانه‌های جمعی با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان را خواستار شد.