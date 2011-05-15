هلال احمر در راس هرم خدمت رسانی به آسیب دیدگان است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید ظهر یکشنبه در دیدار با امدادگران استان به مناسبت هفته هلال احمر اظهارداشت: انجام خدمت در هلال احمر به جهت رسیدگی به نیازمندان دارای اجر اخروی و بسیار مقدس است.

وی ایران را جزو کشورهای حادثه خیز دنیا دانست و افزود: خراسان جنوبی نیز نسبت به سایر استان ها متاسفانه در راس استان های حادثه خیز کشور قرار دارد که باید اقدامات اساسی در زمینه پیشگیری از آسیب های احتمالی انجام شود.

وی وجود انرژی باد وخورشید در استان را از جمله ظرفیت های بالای خراسان جنوبی عنوان کرد و ادامه داد: باید امور به گونه ای مدیریت شود تا از اموری که در گذشته به عنوان تهدید به شمار می رفتند به عنوان فرصتی در جهت تعالی و پیشرفت استان استفاده شود.

استاندارخراسان جنوبی استفاده از جوانان و پتانسیل بالای آنان در جهت ارائه خدمات خیرخواهانه و داوطلبانه را از دیگر ظرفیت های استان دانست و افزود: دستگاههای ذیربط با برنامه ریزی های لازم و اجرای مانور های مستمر قدرت نیروها و امکانات موجود رابزنند.

رشید حرکت هلال احمر استان را رو به رشد ارزیابی کرد و یادآورشد: در حال حاضر 15 دستگاه امدادی مجهز به امکانات مورد نیاز، آمبولانس های مدرن و ذخایر غذایی لازم در استان وجود دارد که نشان دهنده آمادگی لازم در این زمینه است.

وی ارائه آموزش های لازم در این زمینه را بسیار مهم خواند و بیان داشت: یک رویکرد جامع آموزشی در تمامی سطوح اعم از شهر ها، روستاها ودهستان ها وکلیه دستگاههای اجرایی باید برنامه ریزی و آخرین تجربیات و یافته های روز دنیا در آنجا ارائه شود.

استاندار خراسان جنوبی همچنین امروز از انبار های امداد و نجات، اتاق آماده عملیات، مرکزEOC(مرکز فرماندهی عملیات امداد و نجات) ترابری و پشتیبانی عملیات امداد و نجات، مرکزآموزش و پژوهش، خزانه داری، داوطلبان، جوانان، امور اداری و حوزه نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر بازدید کرد.