فرمانده پليس بغداد زخمي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره قطر، افراد مسلح ناشناس صبح امروز به سوي مركز پليس شهربغداد تيراندازي كردند كه طي آن سرتيپ احمد كاظم به همراه 5 تن از معاونانش زخمي شدند .

الجزيره افزود: احمد كاظم از ناحيه پا هدف گلوله قرار گرفت و زخمي شد .

يكي ازمعاونين كاظم به الجزيره گفت: افراد مسلح پس ازتيراندزي به سوي اين مركز پليس بلافاصله از محل حادثه فراركردند.

ازسوي ديگرخبرنگار الجزيره ازبغداد گزارش داد: افراد ناشناس بمبي را به يك خودروي نظامي حامل نيروهاي آمريكايي درمنطقه الكرخ درنزديكي بغداد پرتاب كردند اما اين بمب عمل نكرد .

