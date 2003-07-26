  1. بین الملل
  2. سایر
۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۵۷

صبح امروز در تيراندازي افراد مسلح :

فرمانده پليس بغداد زخمي شد

فرمانده پليس بغداد زخمي شد

سرتيپ احمد كاظم فرمانده پليس بغداد امروز درجريان تيراندازي افراد مسلح در حومه شهر بغداد به همراه 5 تن از معاونانش زخمي شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره  قطر، افراد مسلح ناشناس صبح امروز به سوي مركز پليس  شهربغداد تيراندازي كردند كه طي آن سرتيپ احمد كاظم به همراه 5 تن از معاونانش  زخمي شدند .
الجزيره افزود: احمد كاظم از ناحيه پا هدف گلوله قرار گرفت و زخمي شد .
يكي ازمعاونين كاظم به الجزيره گفت: افراد مسلح پس ازتيراندزي به سوي اين مركز پليس بلافاصله از محل حادثه فراركردند.
ازسوي ديگرخبرنگار الجزيره ازبغداد گزارش داد: افراد ناشناس بمبي را به يك خودروي نظامي حامل نيروهاي آمريكايي درمنطقه الكرخ درنزديكي بغداد پرتاب كردند اما اين بمب عمل نكرد .

 

کد مطلب 13124

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها