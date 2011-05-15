تبادل آتش در مرز لبنان و فلسطین اشغالی/ حداقل چهار نفر شهید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری العربیه دقایقی پیش، از کشته شدن حداقل چهار نفر در منطقه مرزی مارون الراس لبنان خبر داد.

بر این اساس، بیشتر این افراد از آوارگان فلسطینی در اردوگاههای لبنانی بوده اند که در شصت و سومین سالگرد نکبت (روز تاسیس رژیم جعلی صهیونیستی) تصمیم گرفته بودند که خود را به مناطق مرزی لبنان و فلسطین اشغالی رسانده و از آنجا همبستگی خود را با فلسطینیان اعلام کنند.

از سوی دیگر، نیروهای بین المللی مستقر در لبنان از دو طرف درخواست کردند به آتش بس و آرامش در این مناطق پایبند باشند.