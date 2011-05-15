حاشیه نشینان بجنورد با دریافت تسهیلات می توانند به روستا مهاجرت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوطالب شفقت ظهر یکشنبه در اولین نشست شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی خراسان شمالی، اظهار داشت: این افراد می توانند با تشکیل تعاونی ها و با حمایت استانداری از تسهیلات مسکن و اشتغال برای بازگشت به روستا استفاده کنند.

وی یکی از دلایل نداشتن آمار دقیق و درست را مهاجرت هایی عنوان کرد که از روستا به شهر صورت می گیرد و تاکید کرد: تمام دستگاه های اجرایی باید با مشارکت دهیاری ها در ثبت وقایع حیاتی استان تلاش کنند.

شفقت تصریح کرد: دهیاران ظرفیت های خوبی برای استان هستند و با مشارکت دهیاری ها می توان به آمار دقیق تر و درست تر دست یافت.