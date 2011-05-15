کمک خیران مدرسه ساز دو برابر تعهدات دولتی است

محمدرضا حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: سال گذشته تعهد خیران برای مدرسه سازی هزار میلیارد تومان معادل دو برابر تعهدات دولتی بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین در سال 88 دولت حدود 386 میلیارد تومان بود درحالیکه میزان کمک خیران به 733 میلیارد تومان رسیده است.

به گفته حافظی، مجمع خیران در آستانه سال چهاردهم قرار گرفته است و 120 هزار خیر مدرسه ساز در کشور شناسایی شده است.

رئیس مجمع خیران مدرسه ساز کشور افزود: کمک خیران در سالهای گذشته با رشد تصاعدی مواجه بوده است و در اولین سال تشکیل این مجمع 15 میلیارد و 800 میلیون تومان از سوی این مجمع کمک شده است.

وی عنوان کرد: میزان کمکهای خیران در سال دوم تاسیس این مجمع 400 میلیارد ریال و در سال سوم به 720 میلیارد ریال رسیده است.