  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۴۹

حافظی:

کمک خیران مدرسه ساز دو برابر تعهدات دولتی است

کمک خیران مدرسه ساز دو برابر تعهدات دولتی است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع خیران مدرسه ساز کشور گفت: کمک خیران برای امر مدرسه سازی دو برابر کمک و تعهدات دولتی است.

محمدرضا حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: سال گذشته تعهد خیران برای مدرسه سازی هزار میلیارد تومان معادل دو برابر تعهدات دولتی بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین در سال 88 دولت حدود 386 میلیارد تومان بود درحالیکه میزان کمک خیران به 733 میلیارد تومان رسیده است.
 
به گفته حافظی، مجمع خیران در آستانه سال چهاردهم قرار گرفته است و 120 هزار خیر مدرسه ساز در کشور شناسایی شده است.
 
رئیس مجمع خیران مدرسه ساز کشور افزود: کمک خیران در سالهای گذشته با رشد تصاعدی مواجه بوده است و در اولین سال تشکیل این مجمع 15 میلیارد و 800 میلیون تومان از سوی این مجمع کمک شده است.
 
وی عنوان کرد: میزان کمکهای خیران در سال دوم تاسیس این مجمع 400 میلیارد ریال و در سال سوم به 720 میلیارد ریال رسیده است.
کد مطلب 1312407

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها