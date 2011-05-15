300 هزار یتیم در کشور حامی دارند / افزایش حامیان ایتام به یک میلیون نفر

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سعید ستاری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: میزان مشارکت های مردمی در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 32 درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به طرح های توسعه ای در دستور کار و برنامه های مختلف برای ارتقا میزان کمک های مردمی، تصریح کرد: پیش بینی می شود در سالجاری با رشد 150 درصدی مشارکتهای مردمی نسبت به سال قبل مواجه باشیم که این امر حکایت از حضور خوب مردم در این زمینه دارد.

معاون مشارکت ها مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با بیان اینکه بیشترین کمک های مردمی در سه قالب طرح اکرام، صدقات و زکات صورت می گیرد، عنوان کرد: این سه بخش بیشترین سهم را در درآمد های کمیته امداد در قالب مشارکتهای مردمی به خود اختصاص داده اند.

ستاری ادامه داد: در سال گذشته بیش از 130 میلیارد تومان صدقات، 100 میلیارد تومان در قالب طرح اکرام و حدود 80 میلیارد تومان در قالب زکات توسط کمیته امداد در کشور جمع آوری شد.

وی همچنین به تحت پوشش قرار گرفتن 300 هزار کودک یتیم در قالب طرح اکرام ایتام اشاره کرد و افزود: این تعداد یتیم توسط 500 هزار حامی تحت حمایت قرار گرفته اند.

معاون مشارکت ها مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور ادامه داد: امسال با توجه به ضرورت جذب حامیان جدید باید تعداد حامیان ایتام در کشور به یک میلیون نفر برسد.

ستاری بیان داشت: افزایش تعداد حامیان ایتام با توجه به اجرایی شدن طرح آتیه ایتام در راستای تامین آینده آنها فارغ از بحث معیشتی ضروری است.