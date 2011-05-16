قهرمان اسبق کشتی کشور مسئول هیئت کشتی ورامین شد

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، طی حکمی از سوی رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان ورامین، وی به عنوان مسئول هیئت کشتی معرفی و مشغول به فعالیت شد.

این نخبه ورزشی که طی سالیان نه چندان دور عناوین مختلف و مهم کشوری را در کارنامه خود به ثبت رسانده و بارها به اردوی تیم ملی کشورمان دعوت شده است، به جهت دارا بودن تجربیات فراوان در عرصه کشتی، به این سمت منصوب شد.

کسب عنوان دوم مسابقات کشتی پهلوانی جوانان کشور در سال 71، نایب قهرمانی مسابقات پهلوانی بزرگسالان جام عیاران، نفر اول بسیج کشور، عنوان سوم انتخابی تیم ملی بزرگسالان در سال 78، عضویت در تیم ملی جهت حضور در مسابقات جام جهان پهلوان تختی در سال 78 و دعوت به اردوی تیم ملی برای شرکت در مسابقات المپیک 2000 سیدنی در سنگین وزن، از مهمترین افتخارات این قهرمان ورزشی است.

گفتنی است این پیشکسوت بعد از دریافت حکم خود، مشغول تدوین برنامه هایی برای رونق ورزش کشتی ورامین می باشد.