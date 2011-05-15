دو بخش در جشنواره سراسری پویانمایی رضوی گلستان تعریف شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابوالحسن امامی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: این جشنواره به مناسبت میلاد با سعادت عالم آل محمد(ص) حضرت علی بن موسی الرضا(ع)، حضرت فاطمه معصومه (س) و همزمان با دهه کرامت در مهرماه سال جاری برگزار می شود.

وی اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیت های فرهنگی هنری و مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام رضا(ع) و کشف و بروز استعدادهای هنری و آشنا کردن نسل جوان جامعه با معارف رضوی به کمک ابزار نوین بصری را از اهداف این جشنواره بیان کرد.

امامی بیان کرد: این جشنواره در موضوعاتی همچون سیره رضوی شامل احادیث، روایات، نکته ها، حکمت ها، لطایف، پیام های آموزشی و تربیتی در کلام و سیره رضوی، اصحاب و یاران امام، جایگاه ویژه علمی و اخلاقی و مناظرات حضرت، کرامات رضوی شامل ضامن آهو، نماز باران، شفایافتگان و پناهندگان حرم، خاطرات رضوی، داستانها و حکایات مرتبط با یاران و اصحاب امام رضا(ع) و جلوه های مهرورزی از جمله موضوعات این جشنواره است.

وی بیان کرد: منازل سفر امام رضا(ع) از مدینه تا مرو(تولد، زندگی و شهادت حضرت)، احادیث منصوب به امام رضا (ع) علی الخصوص حدیث سلسله الذهب، کاروان های زیارتی امام رضا (ع)، زائرین، آداب زیارت، مشتاقان تمتم در آن سوی مرزها، تاریخ حرم مطهر رضوی، معماری حرم مطهر و فرهنگ وقف، امام رضا(ع) و اهل بیت، مراسمهای اقوام در خصوص زیارت، ارادت و استقبال از زائران حرم مطهر رضوی، زمامداران عباسی و سایر موضوعات مرتبط با سیره رضوی برگزار می شود.

معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان افزود: سومین جشنواره پویانمایی سیره رضوی در دو بخش اصلی شامل بخش مسابقه فیلم و بخش مسابقه فیلمنامه انیمیشن و بخش جنبی شامل برگزاری نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی با حضور مهمانان و استادان صاحب نظر ( 9 مهر) سال جاری در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود.



امامی گفت: علاقمندان برای شرکت در این جشنواره تا دهم شهریور سال جاری مهلت دارند آثار خود را به دبیرخانه سومین جشنواره سراسری پویانمایی سیره رضوی در گلستان واقع در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، امور سمعی و بصری ارسال کنند.