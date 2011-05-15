ادامه حملات صهیونیستها به خاک لبنان / شهید و زخمی شدن251 نفر تا کنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، 65 قلسطینی در حملات توپخانه ای ارتش رژیم صهیونیستی به تظاهرات کنندگان فلسطینی در نزدیک بیت حانون در نوار غزه زخمی شدند.



مردم فلسطین همگام با مردم مسلمان دیگر کشورها به ویژه لبنان، مصر و تونس در سالروز اشغال سرزمین فلسطین به دست صهیونیستهای غاصب موسوم به "روز نکبت" امروز دست به تظاهرات علیه اشغالگران قدس زدند و بر حقوق مشروع خود از جمله حق بازگشت به سرزمین غصب شده تاکید کردند.



از سوی دیگر، در حملات نظامیان صهیونیست به تظاهرات کنندگان در منطقه مرزی مارون الرس لبنان، علاوه بر شهادت پنج نفر، 30 نفر دیگر نیز زخمی شدند.



با اوج گرفتن خشم و انزجار فلسطینی ها از رژیم صهیونیستی، این رژیم مناطق مرزی فلسطین اشغالی را مناطق بسته نظامی اعلام کرد.



کابینه نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد بشار اسد مسئول وقوع آنچه در مارون الراس می گذرد، است.

شبکه الجزیره همچنین از افزایش تعداد مجروحان در ایست قلندیا به 150 نفر در تیراندازی نظامیان صهیونیست خبر داد.

