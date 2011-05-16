دفع غیربهداشتی زباله بابلی ها را کلافه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله افشارمقدم بعد از ظهر یکشنبه در همایش یکروزه دهیاران بخش گتاب شهرستان بابل، مشکل زباله بابل را یکی از مشکلات مهم و اساسی این شهرستان برشمرد و بیان داشت: انتظار داریم دفتر امور روستایی استانداری مازندران حداقل یک دستگاه زبالهسوز به بخشهای شش گانه بابل اختصاص دهد تا زباله این بخشها به صورت بهداشتی بازیافت شده و سلامت مردم این شهرستان را به مخاطره نیاندازد.
وی با اشاره به عملکرد ضعیف برخی از دهیاران شهرستان بابل بیان داشت: به دلیل ضعیف عمل کردن برخی دهیاران در سطح روستاها خدمات دولت در سطح این روستاها کمرنگ جلوه شده و با اتفاقات بزرگی که در بخش عمرانی در سطح کشور صورت گرفته است برای مردم ناشناخته مانده است.
فرماندار بابل خطاب به دهیاران بخش گتاب گفت: روستاهایی که برای اجرای طرح هادی عقب نشینی نکرده و تعریض در آن روستاها انجام نشده باشد اجازه گازکشی به این روستاها را نمیدهیم.
افشارمقدم، در پاسخ به این سؤال یکی از اعضای جلسه که چرا با توجه به افزایش قیمت نان، نانهای ارائه شده از کیفیت بسیار نامطلوبی در سطح شهرستان برخوردار نیستند، بیان داشت: در حال حاضر از سوی دولت کلاسهای آموزشی برای خبازان و کمک خبازان آغاز شده است و امیدواریم خبازان با فراگیری آموزشهای لازم در آینده نزدیک برای بهبود کیفیت مناسب نان تلاش کنند.
فرماندار بابل تصریح کرد: حل مشکلات روستاهای بابل به مشارکت جدی دهیاران روستاها نیاز دارد و رفع تمام مشکلات روستاها بدون مشارکت دهیاران امکانپذیر نیست.
افشارمقدم، با اشاره به اینکه دهیاران نماینده عالی دولت در روستاها هستند، افزود: دهیاران صرفا نباید منتظر اختصاص اعتبار از سوی دولت برای انجام پروژههای عمرانی در سطح روستاها باشند بلکه باید با ایجاد یک درآمد پایدار در روستاها برای اجرای پروژهها کمک کار و یاور دولت باشند.
