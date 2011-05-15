کشته شدن یک نظامی ناتو در افغانستان/ 19 تانکر سوخت ناتو در آتش سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، مرکز لرزه نگاری آمریکا اعلام کرد: زمین لرزه ای به قدرت 5.9 ریشتر شب گذشته ساعت 21:07 دقیقه به وقت گرینویچ منطقه "هندو کوش" را لرزاند.

خبر دیگر اینکه در عملیات نیروهای ناتو و افغانی علیه طالبان طی سه روز گذشته بیش از 20 عضو طالبان کشته شدند.

در همین حال ایساف در بیانیه ای از کشته شدن یک نظامی ناتو در نتیجه انفجار تجهیزات انفجاری در جنوب افغانستان خبر داد.

همچنین سازمان اطلاعات افغانستان اعلام کرد طالبان از کودکان برای بمب گذاری استفاده می کنند. "غلام فروق" کودکی 9 ساله در همین رابطه می گوید: طالبان به ما می گوید زمانی که حملات انتحاری انجام می دهیم، مردم اطراف شما کشته می شوند اما شما زنده می مانید.

همچنین روز گذشته در نتیجه انفجار یک نارنجک دستی در نزدیکی گذرگاه مرزی تورخم با افغانستان توسط افراد ناشناس 19 تانکر سوخت ناتو در آتش سوختند و به دو هتل آسیب وارد شد.

گروه "عبدالله اعظم" همچنین مسئولیت این انفجار را برعهده گرفت و هشدار داد با انجام چنین حملاتی کالاها و تانکرهای سوخت ناتو را مورد هدف قرار می دهیم.

سی ان ان نیز در گزارشی به نقل از وزارت دادگستری آمریکا نوشت : ایالات متحده شش نفر را به ارتباط با طالبان پاکستان متهم کرد.

همچنین امروز یکشنبه در نتیجه یک تصادف جاده ای در شهر کراچی چهار نفر زخمی شدند و این افراد برای معالجه به بیمارستان منتقل شدند.