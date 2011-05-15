به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری بعد از ظهر یکشنبه در نشست کانونهای مساجد استان، در خصوص اهمیت کتابخانه های کانون مساجد گفت: با توجه به شکل گیری کانون های فرهنگی هنری در مساجد توجه به روحیه پژوهشگری و تحقیق و مطالعه یکی از اولویت ها محسوب می شود.

وی افزود: نوجوانان و جوانانی که مسجد را به عنوان کانون رشد فکری و معنوی خویش بر می گزینند محتاج ارتقای سطح دانش و بینش خود هستند و این مقصد از طریق مطالعه کتاب های سودمند و مفیید عملی خواهد شد.

وی ادامه داد: وجود کتابخانه های مساجد علاوه بر ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، اوقات فراغت علاقمندان را غنی کرده و بستر رشد و توسعه مطالعه مفید را فراهم می کند.

منتظری برای اقبال بیشتر مخاطبان به مسجد، پیشنهاد کرد که بر اساس یک نظرسنجی از مخاطبان فهرست کتابهای و مجلات مورد علاقه احصا شود و بر مبنای فراوانی نظرسنجی منابع مورد نیاز در دسترس علاقمندان قرار گیرد.

وی افزود: همچنین باید نسبت به برگزاری مسابقات کتابخوانی در مناسبت های مختلف مبادرت شود تا بدین صورت هم شوق مطالعه افزون شود و هم تراز دانایی ارتقا یابد.

منتظری ادامه داد: برای تقویت کتابها کمک آموزشی به ویژه برای نسل جوان اهتمام ویژه ای مبذول شود تا جوانان به آن فضا و محیط دلبستگی بیشتری پیدا کنند و بخش فراوان تری از اوقات فراغت خود را در محیط علمی و معنوی مسجد سپری کنند.