نقشه اراضی 300 هزار کشاورز فارس آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، مهرزاد خرد در جریان بازدید رئیس کمیسیون آب و کشاورزی مجلس به همراه تنی چند از اعضای این کمیسیون از طرح کاداستر اراضی زراعی و باغی فارس، طی سخنانی به معرفی این طرح و اقدامات صورت گرفته برای اجرای آن پرداخت و با تأکید بر اینکه این طرح با حمایت و هدایت وزیر جهادکشاورزی در حال اجراست، گفت: با تفاهمنامه منعقد شده با سازمان ثبت اسناد کشور مقرر شده پس از تهیه این نقشه ها برای مالکان آن سند صادر شود.

وی اظهار داشت: تمامی این نقشه ها توسط کارشناسان جهادکشاورزی و با همکاری دانشگاه شیراز تنها با 800 میلیون تومان اعتبار تهیه شده که در صورت آنکه می خواستیم این نقشه ها را بخریم باید 10 میلیارد تومان هزینه می کردیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس تصریح کرد: در این طرح پنج لایه اطلاعات توصیفی شامل اطلاعات خاک، آب، تولید، بهره برداران بخش کشاورزی و هوا و اقلیم وجود دارد که بخش قابل توجهی از این اطلاعات از طریق اسکادا (سیستم جمع آوری خودکار اطلاعات) که در 115 دشت استان نصب خواهد شد، تهیه می شود.

وی اظهار داشت: این سیستم قادر است 30 فیلد اطلاعاتی از روی خاک و 12 فیلد اطلاعاتی از زیر زمین را جمع آوری کرده که این اطلاعات مبنای خوبی برای تصمیم گیری های حوزه کشاورزی است.

خرد گفت: خطر سرمازدگی بزرگترین تهدیدی است که به کشاورزان خسارت زیادی وارد کرده و هزینه های هنگفتی را هم به دولت تحمیل می کند که با نصب سیستم اسکادا بروز خطر سرمازدگی از قبل به کشاورزان اطلاع داده می شود.

وی با اشاره به اینکه امکان به روز رسانی اطلاعات کاداستر اراضی کشاورزی وجود دارد ادامه داد: در این طرح 186 فیلد اطلاعاتی در مورد بهره برداران وارد می شود که با تفاهمهای صورت گرفته با سازمان ثبت احوال این اطلاعات به کارت ملی هوشمند کشاورزان لینک خواهد شد و علاوه بر آن با صدور کشاورز کارت این اطلاعات به آن کارتها نیز وارد می شود که این کارتها مثل کارت سوخت قابلیت شارژ شدن دارد و دیگر نیازی نیست کشاورزان برای دریافت نهاده ها به مراکز خدمات حمایتی مراجعه و حواله دریافت کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس همچنین از تکمیل نرم افزار بانک اطلاعاتی کشاورزان خبر داد و اضافه کرد: با تکمیل این بانک اطلاعاتی، نرم افزاری روی تلفن همراه کشاورزان نصب خواهد شد که از طریق این نرم افزار هم اطلاعات لازم در خصوص وضعیت جوی به کشاورزان داده می شود و هم اطلاعات مربوط به وضعیت تولید هر کشاورز توسط این بانک قابل دریافت است.

خرد با بیان اینکه این امر در تنظیم بازار نقش مهمی دارد اضافه کرد: در فاز نخست، این نرم افزار بر روی تلفن همراه تولید کنندگان مرغ گوشتی نصب شده و آنها هر روز میزان تولید خود، وزن مرغ ها، میزان مصرف نهاده ها و ... را از طریق پیامک به بانک اطلاعاتی و مرکز کنترل هوشمند ارسال می کنند که با این اقدام می توان برنامه ریزی لازم را برای تنظیم بازار انجام داد.

وی در عین حال فرهنگسازی در این زمینه را ضروری دانست و گفت: در زمینه دریافت این اطلاعات با مشکلات خاصی رو به رو هستیم که امیدوارم با فرهنگ سازی لازم، تولید کنندگان به اهمیت ارسال اطلاعات پی ببرند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس اظهار داشت: همچنین با اجرای این طرح در بخش زراعی و باغی هم می توان علاوه بر تنظیم بازار به الگوهای مناسب کشت، بهره وری آب، توسعه مکانیزاسیون، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، کنترل آفات و امراض، افزایش کیفیت محصول، کاهش ضایعات، گسترش راه های آموزشی و در نهایت یکپارچه سازی اراضی دست پیدا کرد.

خرد با تقدیر از نمایندگان مجلس برای تصویب قوانین جامع و کامل برای حمایت از بخش کشاورزی همچون قانون بهره وری کشاورزی اظهار امیدواری کرد که با اجرای این قوانین بخش کشاورزی از مشکلات موجود رهایی یابد.

عباس رجایی رئیس کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم که از نزدیک با طرح کاداستر اراضی آشنا شد، اجرای آن را یکی از آرزوهای دیرینه بخش کشاورزی دانست و از مهندس خرد و تیم اجرایی آن تقدیر کرد.

وی اظهار داشت: آنچه که آرزوی دیرینه بخش کشاورزی کشور برای ساماندهی اطلاعات موجود بود در فارس محقق شد.

رئیس کمیسیون آب و کشاورزی مجلس اظهار داشت: پراکنش اطلاعات موجود در بخش کشاورزی برای تصمیم گیری کلان قابل اتکا نیست، این در حالیست که این طرح می تواند این نقص را برطرف کرده و اطلاعات دقیق و قابل اتکایی را برای تصمیم گیری ارائه دهد.

رجایی معیشتی نگاه کردن به بخش کشاورزی را از معضلات این بخش دانست و اضافه کرد: در حوزه کشاورزی هنوز نتوانسته ایم کاری کیفی که بتواند صدای این بخش را منسجم کند انجام دهیم که این امر در نهایت منجر به این شده که سهم بخش کشاورزی در اعتبارات دولتی تنها شش درصد باشد.

وی گفت: این رقم اندک نمی تواند جوابگوی نیاز بخشی باشد که داعیه تأمین امنیت غذایی کشور را دارد.

رئیس کمیسیون آب و کشاورزی مجلس اظهار امیدواری کرد که با اجرای این طرح در دیگر استانهای کشور، توانمندیها و پتانسیل های بخش کشاورزی به صورت متمرکز قابل ارائه باشد تا با اتکا به این اطلاعات هم بتوان تصمیم های مدیریتی کلان گرفت و هم اقدامات لازم را برای جذب اعتبارت بیشتر انجام داد.

طرح کاداستر اراضی در مدیریت طرح های استراتژیک سازمان جهاد کشاورزی فارس به مدیریت حسین آهنی در حال تدوین است و مراحل پایانی خود را برای اجرا می گذراند.