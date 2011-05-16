جزئیات توسعه حمل و نقل عمومی در پرند/ بازسازی خط ‌آهن تهران - پرند

جمشید نورصالحی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه ساخت نمایشگاه بین المللی در پرند آغاز شده است، گفت: کلنگ عملیات در هفته گذشته به زمین زده شده و وزارت بازرگانی اعلام کرده که در مدت 3 سال ساخت آن تمام می شود و در حین ساخت وساز هم برخی از نمایشگاه ها که با چند سالن قابل بهره برداری هستند، برگزار می شوند.

معاون وزیر مسکن وشهرسازی در مورد مترو پرند، تصریح کرد: خط اتصال خط یک مترو تهران به پرند، میان وزارت مسکن، راه و شهرداری تهران در حال انجام است.

وی با اشاره به پروژه دیگری که برای مترو شهر جدید پرند مطرح شده است، افزود: پروژه مترو جدید دیگری هم از اسلامشهر و رباط کریم به پرند با همکاری راه آهن مطرح شده که عملیات مطالعاتی آن انجام گرفته است و احتمال اینکه پروژه جدید زودتر از خط یک به بهره برداری برسد زیاد است.

نورصالحی در خصوص راه آهن پرند هم گفت: خط راه آهنی که از ایستگاه تهران به سمت پرند می رود نیاز به بازسازی داشت تا کمتر از 40 دقیقه به مقصد برسد که برای این منظور با شرکت راه آهن تفاهماتی انجام گرفته است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، افزود: وزارت مسکن با مشارکت راه آهن طرحی را برای نوسازی این خط دارد که با اصلاح خط تا آخر خرداد ماه، سرعت قطارها دراین خط افزایش یابد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی درباره دیگر وسایل حمل و نقل عمومی، اظهار داشت: پیگیریهایی هم در حال انجام است تا با افزایش خطوط اتوبوسرانی در مسیر تهران به پرند، 100 دستگاه اتوبوس به این خط اضافه شود.

نورصالحی در خصوص تکلیف این معاونت در جریان ادغام وزارت مسکن و راه، گفت: باید منتظر بود که دولت لایحه ادغام وزارتخانه ها را به مجلس ببرد که پس از تصویب مجلس، وظایف مشخص می شود.