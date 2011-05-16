تبعیت از رهبری از بدیهیات اندیشه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر یکشنبه در جلسه کارگروه تخصصی بانوان و خانواده مازندران در استانداری با اشاره به اینکه حقایق دینی در شمار بدیهی ترین حقایق بشری و الهی و انسانی است گفت: تمامی جوامع بشری به لزوم ناظم و نظر در زندگی بشری رسیده اند و به همین دلیل است که حتی در ملل هایی که خود را مقید به اصول دینی نمی دانند، از قانون های اجتماعی بسیار محکمی پیروی می کنند.

وی با اشاره به اینکه مادر بصیرت حضرت فاطمه (س) است افزود: ولایت مداری و ولایت پذیری یکی از محوری ترین دغدغه های حضرت زهرا (س) است.

رئیس کارگروه بانوان و خانواده بر تبعیت از ولایت و رهبری به عنوان بدیهیات اندیشه اسلامی تاکید کرد و گفت: با توجه به در پیش بودن ولادت با سعادت حضرت فاطمه الزهرا (س) و هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، باید تمامی توجه ها به سمتی رود که هزینه های صرف شده در طول این هفته معطوف به ترویج آموزه های زندگی دخت نبی اکرم (ص) شود.

طاهایی افزود: دنبال کردن دغدغه های رهبری برای تمامی مردم به ویژه مسئولان در راس امور است و باید همواره در تمام مراحل تبعیت از رهبری مد نظر قرار گیرد.

استاندار مازندران با اشاره به توانمندی های زنان در بخش های تعاونی و تولیدی گفت: اداره کل تعاون با برگزاری نمایشگاهی از توانمندی های زنان استان در حاشیه جلسات شورای اداری، موجبات حمایت دستگاه های اجرایی را از زنان کارآفرین فراهم آورند.

وی همچنین اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری و اداره کل تعاون را ملزم به تدوین کتابچه هایی برای معرفی محصولات تولیدی زنان کارآفرین کرد تا مورد استفاده دستگاه های اجرایی در مراسم ها و همایش ها قرار گیرد.

طاهایی اقدامات تربیت بدنی را برای ورزش بانوان و خانواده مثبت ارزیابی کرد.

زهرا شرف الدین، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با اشاره به اینکه طی ارزیابی وزارت کشور، مازندران تنها استانی است که نظر به دیدگاه در خور تحسین استاندار مازندران به نقش زنان در جامعه، کارگروه تخصصی بانوان و خانواده به ریاست برگزار می شود، گفت: حضور استاندار در جلسات کارگروه موجب تسهیل و تسریع در اجرای دقیق مصوبات و همراهی ادارات کل در تحقق برنامه های کارگروه می شود.

وی با اعلام برنامه های شاخص اداره کل امور بانوان و خانواده، افزود: سایت عفاف با حمایت های معنوی اساتید مجرب حوزه و دانشگاه و متخصصان اهل فن در هفته زن سال جاری شروع به کار خواهد کرد.

دبیرکارگروه بانوان و خانواده تجلیل از دختران روستایی نمونه و همچنین بانوان نمونه استان را در بخش های مختلف از برنامه های ویژه هفته زن برشمرد.

تهیه فیلم مستند از بانوان متخصص و نمونه استان تحت عنون بانوی موفق از دیگر برنامه های اداره کل بانوان است که مقرر است هر 15 روز یکبار با مشارکت صدا و سیمای مرکز مازندران تولید شود.

شرف الدین به اجرای مطلوب طرح مودت ویژه زوج جوانی که کمتر از پنج سال از ازدواج آنها می گذرد اشاره کرد و گفت: طرح آموزش مهارتهای زندگی به رویکرد دینی در طول سال در 20 دوره و در هر دوره برای 40 زوج جوان برگزار خواهد شد که میزان برآورد هزینه برگزاری هر دوره 30 میلیون ریال است.