متکی: راه پاسخ به تحولات سوریه درفش و آهن نیست/ تحولات جدی در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی قیامهای مردمی جهان عرب و تاثیر آن در آینده فلسطین که با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و جمعیت دفاع از ملت فلسطین امروز یکشنبه در محل این دفتر برگزار شد، در این نشست کارشناسان داخلی و منطقه ای به ارائه دیدگاههای جدید خود در این موضوع پرداختند.

تغییرات جدی در جهان عرب رخ داده است

در این نشست "منوچهر متکی" وزیر امور خارجه سابق کشورمان ظهار داشت : تغییرات جدی در جهان عرب رخ داده که نمی توان آنها را جرقه دانست. تمرکز اصلی این اعتراضات در کشورهای عربی بر تغییر مناسبات و نگرش حاکمان عرب به مردم بود . دومین خواسته ملتهای عربی تغییر سازوکارهای روابط خارجی به ویژه با اسرائیل بود. آنان همچنین به نحوه روابط رژیم های عربی با غرب اعتراض داشتند و از این مسئله خرسند نبودند.

وی با اشاره به اینکه قیامهای عربی هم اکنون به اهداف خود رسیده، افزود: یکی از این اهداف پی بردن مردم به قدرت خودشان است. دوم اینکه منطق رژیم صهیونیستی هم اکنون در خاورمیانه بسیار متزلزل تر از قبل شده است. البته غربی ها به ویژه کشورهای اروپایی که در زمان آغاز قیامهای اخیر دستپاچه بوده و هیچ گونه سیاست خارجی مشخصی نداشتند پس از مصر و تونس درصدد نگهداشتن روسای کشورها هستند و در صورت رفتن آنها حداقل خواستار باقی ماندن بقایای آن رژیم هستند.

راه پاسخ به تحولات سوریه درفش و آهن نیست

وی با اشاره به تحولات سوریه اظهار داشت : باید در این زمینه واقع بین بود. سوریه نیز در معرض قیامها قرار دارد مطالبات مردم در این کشور وجود دارد که بروز داده شده است. معتقدم دولت سوریه باید با این بحث برخورد مناسب داشته باشد. نخستین مورد، توجه به مطالبات مردم است.

متکی تاکید کرد: مطمئن باشید پاسخ صحیح به این مطالبات شنیدن اخبار کشته شدن 10 نفر در یک روز و یا 20 نفر در روزی دیگر نیست. این نوع برخورد تولید خشم مضاعف می کند البته سوریه تفاوتی با دیگر کشورهای عربی دارد که در آن دخالت خارجی در بعد خواسته های مردم دیده می شود که این مسئله را نمی توان در بحرین، لیبی و یمن ببینیم.

وی افزود البته بدان معنا نیست که مطالبات مردم در سوریه وجود ندارد، راه پاسخ به تحولات سوریه درفش و آهن نیست.

متکی در پایان درباره روابط ایران و مصر اظهار داشت : در این مسئله نباید شتاب زده عمل کرد و روشن شدن زوایای آن شاید تا زمان برگزاری انتخابات در مصر به درازا کشیده شود.