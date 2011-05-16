کارگاه زنده دانشجویی نقاشی و طراحی در اسلامشهر برگزار شد

سرپرست دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در اسلامشهر گفت: این واحد دانشگاهی در راستای برگزاری پنجمین جشنواره فرهنگی وهنری دانشگاه آزاد اسلامی، کارگاه زنده نقاشی و طراحی "تولدی نو" را با حضور 100 دانشجوی رشته هنر و گرافیک در محوطه این دانشگاه برگزار کرد.

حجت الاسلام رضا مرادی خلیفه لو افزود: معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای ثبت نگاههای زلال فرهیختگان، پنجمین جشنواره فرهنگی و هنری تولدی نو را با موضوع "عمره دانشگاهیان" در چند ماه اخیر برپا کرد.

وی ضمن تقدیر از آثار ارائه شده در این کارگاه آن را تجلی نور معرفت و ارتقای معنویت در فضای دانشگاهی دانست و خاطرنشان کرد: جشنواره زنده و معنوی "تولدی نو" به طور یقین از بودن تا شدن است و شرکت کنندگان در این جشنواره آثار خود را که نمادی از ایمان باطنی و گرایش به حق باوری و نوع اندیشی و خلاقیتشان می باشد در فضایی مطلوب به منصه ظهور گذاشتند.

این مسئول به انجام اقدامات و تدابیر ویژه جهت برگزاری هرچه مطلوبتر این کارگاه زنده اشاره کرد و ادامه داد: برنامه ریزی و هماهنگیهای لازم جهت برگزاری هرچه مطلوبتر این کارگاه پس از تصویب در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر به صورت کامل با همکاری دیگر بخشهای دانشگاه به ویژه اداره روابط عمومی و دانشکده هنر صورت گرفت و انجام پذیرفت.

وی اظهار داشت: هدف از برپایی این کارگاه توجه به فرهنگ، هنر، ادبیات دینی و توحیدی با محوریت عمره دانشگاهیان، شناسایی استعدادها و ظرفیتهای علمی، فرهنگی و هنری دانشگاهیان، حمایت و پشتیبانی از توانمندی آنان در گسترش هنر توحیدی و ایجاد زمینه برای بازگویی تأثیرات سفر معنوی عمره دانشجویی در قالبهای گوناگون فرهنگی، ادبی و هنری بوده است.

مرادی افزود: کلیه آثار دانشجویان که پیرامون حج و عمره دانشگاهی می باشد، در اسرع وقت جهت داوری به معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال خواهد شد.

وی در تشریح جوایز نفرات برتر این جشنواره، یک سهمیه عمره بدون هزینه، تندیس جشنواره، یک سکه و لوح تقدیر را جایزه نفر اول، یک سهمیه عمره بدون هزینه، تندیس جشنواره، نیم سکه و لوح تقدیر را جایزه نفر دوم و یک سهمیه عمره بدون هزینه، ربع سکه و لوح تقدیر را جایزه نفر سوم برشمرد و بیان کرد: به کلیه آثار ارائه شده، سپاسنامه و گواهی حضور ارائه می شود.