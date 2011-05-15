اولین سمینار ارتباط موثر و تبلیغات هدفمند در سنندج برگزار شد

مجری برگزاری این سمینار آموزشی ظهر یکشنبه به خبرنگار مهر در سنندج گفت: در این سمینار یک روزه که با مشارکت و همراهی تعدادی از دستگاه های دولتی و در راستای آموزش شیوه های نوین ارتباطی برگزار شد، جمعی از مسئولان روابط عمومی ادارات و سازمان های دولتی استان و مسئولان شرکت های خصوصی حوزه تبلبغات حضور داشتند.

هیوا رضایی افزود: هدف اصلی از برگزاری این سیمنار آموزشی توجه به روابط عمومی الکترونیک به عنوان یک شیوه نوین، آموزش تبلیغات هدفمند در سال جهاد اقتصادی برای صرفه جویی در هزینه ها و آموزش ارتباط موثر است.

مدیر کانون آگهی و تبلیغاتی بعد دوم یادآور شد: در قالب برگزاری این سیمنار یک روزه از مباحث آموزشی دکتر ساعی از اساتید دانشگاه علامه و عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاه کشور استفاده شد.

وی در پایان گفت: برای شرکت کنندگان در این سیمنار یک روزه آموزشی گواهینامه معتبر از سوی جهاد دانشگاهی استان کردستان صادر می شود.