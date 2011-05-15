شورایی برای مدیریت امور مساجد در قم تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور ظهر یکشنبه در جلسه هیئت هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در سخنانی اظهار داشت: مساجد جایگاه ویژه‌ای در تربیت اسلامی و انسانی جامعه و هدایت نسل جوان و نوجوان کشورمان به سمت اهداف انقلاب اسلامی دارند.



وی افزود: با توجه به جایگاه ارزشمند و تأثیرگذاری مساجد در فضای فرهنگی، سیاسی و معنوی جامعه، مسئولان امر باید برای ساماندهی وضعیت و رسیدگی به امور مساجد عنایت ویژه‌ای داشته باشند.



موسی پور پیشنهاد تشکیل شورایی با حضور مدیران اجرایی، متولیان امور فرهنگی و دست‌اندرکاران مساجد استان برای مدیریت برنامه‌ها و تصمیم‌سازی‌های مرتبط با مساجد را ارائه کرد و گفت: در جلسات این شورا می‌توان همه امور مرتبط با مساجد در ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را به خوبی کنترل و هدایت کرده و بر حسن اجرای امور نظارت داشت.



بودجه‌های استانی و ملی برای امور مساجد باید تجمیع شود



وی در ادامه خاطر نشان کرد: اعتبارات فرهنگی که در بودجه‌های استانی و ملی برای امور مساجد در نظر گرفته می‌شود، باید تجمیع شده و به صورت عادلانه و متناسب با نیازهای مساجد برای انجام امور عمرانی و فرهنگی برای هر کدام از مساجد هزینه شود.



استاندار قم بیان کرد: مساجد باید همواره ساختار مردمی خود را حفظ کرده و در عین حال هماهنگی امور مساجد تحت نظارت یک ساختار واحد و مشخص باشد تا از این ناحیه دچار آسیب و خدشه نشود.



در استان قم 290 کانون فرهنگی و هنری مساجد خواهران و برادران در 220 مسجد در سراسر استان مشغول فعالیت هستند.