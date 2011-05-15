هویت ایرانی هیچ سنخیتی با مکتب ایرانی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عماد افروغ عصر یکشنبه در همایش بررسی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت که در دانشکده علوم دانشگاه تهران برگزار شد در خصوص بازخوانی هویت در این الگو تصریح کرد:‌ معتقدم که بین فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگ تفاوتی وجود دارد. از این رو نمی‌توان این دو مقوله را با یکدیگر بازتعریف کرد.

وی در تشریح توسعه اظهار داشت: توسعه در باور مردم و آنچه مردم انجام می‌دهند خلاصه می‌شود و فرهنگ فراتر از آن و در مقوله‌هایی همچون حقوق بشر و سنت‌ها تعریف می‌شود.

این جامعه شناس در ادامه سخنانش در خصوص بازخوانی هویت در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت اظهار داشت: هویت ایرانی از اهمیت بسیار مهمی برخوردار است و این اهمیت به قدری مهم است که یکتاپرستی در آن تعریف می‌شود. ضمن آنکه جدایی دین از سیاست با مفهوم ایرانی سازگار نیست.

افروغ با اشاره به اینکه استاد شهید مطهری تاکید ویژه‌ای به هویت ایرانی داشتند، اظهار داشت: در کتابهای استاد مطهری به مقوله هویت و هویت ایرانی تاکید ویژه‌ای شده است. البته بنده در برخی از موارد انتقاداتی را به مواردی که در کتاب ایشان مطرح شده است، دارم اما روی هم رفته با مفاهیم استاد مطهری در مقوله هویت ایرانی موافقم.

وی خاطرنشان کرد: در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به جایگاه متعالی انسان تاکید ویژه‌ای شده است. از این رو نخبگان می‌توانند نقش موثری را برای رشد و تعالی که در این الگو به آن اشاره شده است داشته باشند.

وی همچنین آزادی در دانشگاه‌ها را امری بسیار مهم و ضروری دانست و خاطرنشان کرد: استاد شهید مطهری همواره بر آزادی در دانشگاه‌ها تاکید داشتند. بنابراین دانشجویان نیز می‌توانند در محیطی آزاد مباحث و مسایل مربوط به این الگو یا موارد دیگر را مطرح کنند. البته دانشجو و دانشگاه باید از استقلال کامل برخوردار باشد .

افروغ تصریح کرد: همان طور که اشاره شد در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به نقش نخبگان تاکید شده است. بنابراین امیدواریم این مشارکت‌ها در زمینه تحقق این الگو ادامه یابد.

افروغ در ادامه این همایش در پاسخ به سئوال دانشجویی مبنی بر اینکه آیا هویت ایرانی که شما در باب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مطرح نمودید با مکتب ایرانی سازگاری دارد؟ اظهار داشت:‌ من همواره در مخالفت با مکتب ایرانی صحبت می‌کنم البته در خصوص هویت ایرانی باید بگویم که یکی از مهمترین مولفه‌های این هویت یکتاپرستی است از این رو هویت ایرانی هیچ سنخیتی با مکتب ایرانی ندارد.

وی همچنین در خصوص سیاست‌های فرهنگی دولت تصریح کرد:‌ قبل از این که به این سئوال پاسخ دهم باید بگویم که نباید اسلامیت و ایرانیت را جدا از هم دانست از این رو همواره اسلامیت و ایرانیت در کنار هم بازتعریف می‌شوند. همچنین در خصوص سیاست فرهنگی معتقدم که باید از چند دریچه به این سیاست‌ها نگریست. اولاً اینکه آیا به حقوق فرهنگی پایبند هستیم که اگر این پایبندی محقق شود دیگر سیاست‌مداران نمی‌توانند به راحتی در این حوزه ورود یابند.

افروغ ادامه داد: بنده که سالیانی در حوزه فرهنگ فعالیت نمودم به این نتیجه رسیدم که دست اندرکارانی که در حوزه فرهنگ فعالیت می‌کنند اصلاً شناختی از فرهنگ ندارند. البته اجازه دهید به همین جا بسنده کنم و دیگر مباحث را در این زمینه بیشتر باز نکنم.