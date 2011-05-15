حل مشکل تضمین دریافت تسهیلات مددجویان/ کمیته امداد ضامن می شود

حسین انواری در حاشیه مراسم تجلیل از نیکوکاران و خیرین در قالب طرح توانمند سازی در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر در خرم آباد پیرامون مشکلات مددجویان برای دریافت تسهیلات مسکن و اشتغال از بانکهای عامل، اظهار داشت: متاسفانه ما طی سال گذشته و سال قبل از آن با یک انباشتگی پشت نوبت بانکها برای مددجویان به خاطر عدم توانایی برای تامین تضمین مواجه بودیم به طوریکه تسهیلات مشکلی از محرومین حل نمی کرد.

وی ادامه داد: در این راستا ما یک اقدامی انجام دادیم و از اواخر سال گذشته طی درخواستی از شورای عالی بانکها و شورای اشتغال خواستیم که بانکها وام و تسهیلات مورد نظر را به کمیته امداد بدهند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور در این رابطه توضیح داد: در این درخواست ما از بانکها خواستار این شدیم که به ما اجازه دهند که مشاغل را طراحی کنیم و سپس افراد از سوی کمیته امداد برای دریافت تسهیلات معرفی شوند.

انواری با بیان اینکه در این فرآیند کمیته امداد ضامن بازپرداخت تسهیلات از سوی مددجویان خواهد بود، عنوان کرد: ما قبول کردیم برای رفع مشکلات دریافت تسهیلات مددجویان این تضمین را کمیته امداد بدهد که این حرکت یک حرکت بسیار بزرگی بود که امیدواریم مشکل را رفع کند.

وی در مورد مصوبه مجلس پیرامون تامین شهریه دانشجویان مشغول به تحصیل تحت پوشش کمیته امداد نیز بیان داشت: در حال حاضر 100 هزار دانشجو و طلبه تحت پوشش این نهاد در دانشگاهها و حوزه های علمیه کشور مشغول به تحصیل هستند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور ادامه داد: مطابق مصوبه مجلس واحدهای آموزشی باید هزینه تحصیل این دانشجویان را به صورت وام پرداخت کنند که پس از فارغ التحصیلی و اشتغال مددجویان این وام از سوی آنها بازپرداخت خواهد شد.

انواری با تاکید بر اینکه در مصوبه مجلس واحدهای آموزشی مکلف به پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش با صدور گواهی از سوی کمیته امداد شده اند، افزود: بودجه این موضوع نیز توسط دولت تامین خواهد شد.