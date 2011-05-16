طرح های دریای مازندران صرفه اقتصادی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدیونس حسینی عصر یکشنبه در همایش روسای شوراهای اسلامی استان و بخشهای مازندران در ساری افزود: آزادسازی حریم و ساماندهی طرحهای دریا از اقدامات بزرگ دولت در مازندران بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مازندران با دارا بودن 20 شهر ساحلی از پتانسیل خدادادی دریا و جنگل برخوردار است که با اعمال مدیریت صحیح و تدوین برنامههای اقتصادی مناسب، ضمن استفاده بهینه از این منابع طبیعی، میتوان خدمات مناسبی را به گردشگران و شهروندان مازندرانی ارائه کرد.
وی بر رویکرد اقتصادی و استفاده از ظرفیت بالقوه دریا برای ایجاد توسعه و اشتغالزایی تاکید کرد و افزود: هر ساله بابت طرحهای سالمسازی دریا، شهرداریهای مازندران هزینههای هنگفتی را متقبل میشوند ولی رضایتمندی مطلوب از این خدمات حاصل نمیشود.
حسینی ادامه داد: تلاشهای صورت گرفته در سالهای اخیر مفهوم حضور در طرحهای سالمسازی دریا را بیشتر برای حوزه مدیریت شهری توجیه کرده است، بطوری که شاهد توجه و سرمایهگذاری بیشتری در این بخش توسط شهرداریها نسبت به سالهای گذشته بودهایم که از نظر اقتصادی نیز شرایط مطلوبی داشته است.
وی اضافه کرد: آنچه مسلم است گردشگران و شهروندان با بهرهمندی از خدمات مطلوب، آمادگی پرداخت هزینه دریافتی را دارند.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری مازندران با اشاره به اینکه با توجه به سیاستگذاری دولت عدالتمحور مسئولیت طرحهای دریا به وزارت کشور سپرده شده است، خاطرنشان کرد: طرحهای دریا با همت و جدیت استاندار و معاونان استاندار بصورت جدی در استان در حال پیگیری و اجرا است تا سیاستهای محوری دولت در این حوزه محقق شود.
وی تصریح کرد: ارائه خدمات مطلوب به ایجاد زیرساخت در طرحهای سالمسازی دریا نیازمند توجه جدیتر در تخصیص اعتبارات عمرانی اعم از ملی و استانی به مدیریت طرحها در حوزه شهری و شهرداریها است.
حسینی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال جهاد اقتصادی، اظهار داشت: شوراها و شهرداریها به موضوع طرح دریا، جلب مشارکت بخش خصوصی و استفاده از قابلیتها و پتانسیلهای موجود، در جهت ارتقای جایگاه طرحهای دریا با نگاه اقتصادی تلاش کنند.
وی با بیان اینکه هر ساله حدود 10 میلیارد ریال از سوی شهرداریهای استان برای طرحهای سالمسازی دریا هزینه میشود، گفت: بیش از 250 نفر نیروی انسانی بدون در نظر گرفتن نیروهای بخش خصوصی در طرحهای دریا به گردشگران و شهروندان خدمات ارائه میکنند.
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