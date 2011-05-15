به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "هادی الموسوی" گفت : کادر درمانی بحرین تحت بازجویی شدید قرار گرفته اند و به طور مداوم به مراکز امنیتی فرا خوانده می شوند.

وی افزود: اقدامات علیه کادر درمانی شامل انجام محدودیتهای شدید شغلی، بازجویی و شکنجه است که به شیوه های مختلف صورت می گیرد.

الموسوی تصریح کرد: جامعه پزشکان بحرین نگران این هستند که بازجویی ها در نهایت اخراجشان را به دنبال داشته باشد.

شایان ذکر است که مقامات رژیم بحرین علاوه بر کادر درمانی، بسیاری دیگر از کارمندان بحرینی را به بازداشت و اخراج تهدید کرده اند.