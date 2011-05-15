1500 دسته فرآورده های جنگلی در مازندران کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی پیشنمازی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان گفت: مقدار ۱۵۰۰ دسته فرآورده های جنگلی از نوع چلم کشف و ضبط شد.

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری مازندران افزود: این محموله توسط ماموران نیروی انتظامی پل سفید در بازرسی از خودروی نیسان که عازم تهران بود کشف شد.

پیشنمازی با اشاره به اینکه قاچاق، تولیدات جامعه را تضعیف می‎کند، گفت: دستگاه های اجرایی و نظارتی موظف هستند، تعامل و همکاری لازم را با ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز استان در انجام اقدامات مقابله ای و پیشگیرانه برای مبارزه با این معضل، در سطح استان داشته باشند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.

