1500 دسته فرآورده های جنگلی در مازندران کشف و ضبط شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی پیشنمازی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان گفت: مقدار ۱۵۰۰ دسته فرآورده های جنگلی از نوع چلم کشف و ضبط شد.
مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری مازندران افزود: این محموله توسط ماموران نیروی انتظامی پل سفید در بازرسی از خودروی نیسان که عازم تهران بود کشف شد.
پیشنمازی با اشاره به اینکه قاچاق، تولیدات جامعه را تضعیف میکند، گفت: دستگاه های اجرایی و نظارتی موظف هستند، تعامل و همکاری لازم را با ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز استان در انجام اقدامات مقابله ای و پیشگیرانه برای مبارزه با این معضل، در سطح استان داشته باشند.
مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.
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