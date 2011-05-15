تکمیل ظرفیت ورزشگاه و پشت درماندن تماشاگران/ سقوط اسکوربرد ورزشگاه!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران در چارچوب هفته سی و سوم رقابت های لیگ برتر باشگاه‌های کشور درحالی عصر امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می شود که سپاهانی‌ها با در نظر گرفتن تدابیر خاص آماده برگزاری جشن قهرمانی هستند. حاشیه‌های دیگر این دیدار را در زیر می‌خوانید:

* درحالی که یک ساعت به آغاز مسابقه باقی مانده است درهای ورزشگاه بسته شده و ورزشگاه پر از تماشاگر است.

* بیش از 75 درصد ورزشگاه در اختیار هواداران سپاهان است و مابقی در اختیار تماشاگران تیم میهمان (پرسپولیس) قرار گرفته است.

* حدود هزار تماشاگر پشت درهای ورزشگاه ماندند و همچنین تعدادی از خانواده‌ها در بیرون ورزشگاه منتظر آغاز بازی هستند.

* نسبت به بازی‌های گذشته عوامل نیروهای انتظامی در بخش های مختلف ورزشگاه مستقر شده تا مشکلی پیش نیاید.

* پیش از آغاز مسابقه دو تیم در ساعت 17:15 در زمین چمن حاضر شده و خود را بدن‌های خود را برای آغاز مسابقه گرم کردند.

* به علت ازدحام تماشاگران ترافیک شدیدی در اطراف ورزشگاه دیده می‌شود که عبور و مرور را دچار مشکل کرده است.

* یک اتومبیل پاترول در بیرون از ورزشگاه کاملاً زرد شده و روی آن شعارهایی در حمایت از تیم سپاهان دیده می‌شود.

* وزش باد شدید پیش از آغاز مسابقه باعث شد برای دقایقی گرد و غبار شدید در اطراف ورزشگاه ایجاد شود. هوای اصفهان ابری است و هر لحظه امکان بارش باران وجود دارد.

* در حالی که 25 دقیقه تا شروع بازی باقی مانده بود بخشی از اسکوربرد ورزشگاه به دلایلی نامشخص سقوط کرد تا هواداران را از آن منطقه فراری دهد!

* هواداران تیم فوتبال سپاهان با به رخ کشیدن صعود تیمشان به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا، شعارهایی علیه حذف شدن پرسپولیس از آسیا سردادند.