به گزارش خبرنگار مهر در قم، سیدرضا دهناد ظهر یکشنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیر ستادی بانک کشاورزی استان قم، با اشاره به شرایط ویژه این استان و تحولات بزرگ آن در دو سال اخیر، اظهار داشت: استان قم در سال های اخیر مخصوصا در حوزه عمرانی شاهد پیشرفت های گسترده‌ای بوده که این امر اقبال سرمایه گذاران به این استان را به دنبال خواهد داشت.



استان قم آماده خیز بلند اقتصادی در سال جهاد اقتصادی است



وی با تاکید بر اینکه آهنگ سرمایه گذاری در استان قم رو به رشد است، تصریح کرد: با توجه به نامگذاری سال جدید به عنوان سال جهاد اقتصادی، استان قم آماده خیز بلند در بخش‌های مختلف مخصوصا در بخش اقتصادی در این سال است.



دهناد با اشاره به وظایف بانک‌های استان برای تسریع و توسعه سرمایه‌گذاری در استان قم، تأمین منابع و تسهیلات سرمایه گذاران را یکی از وظایف بانک ها در این راستا عنوان کرد و افزود: خوشبختانه بانک های استان تعامل و همکاری خوبی برای جذب و حمایت سرمایه گذاران داشته اند که نقش بانک کشاورزی در این میان برجسته تر بوده است.



وی خاطرنشان کرد: برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی نیازمند همکاری و حمایت موثر بانک کشاورزی هستیم.



معاون برنامه ریزی استاندار قم خواستار تعامل و همکاری گسترده تر بانک های استان برای شناسایی و حمایت طرح‌های سرمایه گذاری در سال جهاد اقتصادی شد و گفت: قم در بخش‌‌های مختلف ظرفیت‌ها و استعداد‌های مناسبی دارد و بارور شدن این ظرفیت‌ها کمک خوبی برای برطرف شدن مشکلات و گامی اساسی برای توسعه پایدار استان قم است.