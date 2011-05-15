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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

روز نکبت/

ادعای جدید صهیونیستها درباره ایران/ یک فلسطینی در شرق غزه به شهادت رسید

ادعای جدید صهیونیستها درباره ایران/ یک فلسطینی در شرق غزه به شهادت رسید

همزمان با حملات مستمر نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق فلسطینی و لبنانی مقامات این رژیم در تلاش برای گمراه کردن افکار عمومی از موج خشم مسلمانان از این رژیم در سالروز اشغال فلسطین، اتهامات بی اساسی را علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یک فلسطینی به ضرب گلوله اشغالگران قدس در محله الشجاعیه در شرق غزه به شهادت رسید.

از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شرکت اعراب ساکن مناطق اشغالی 1948 در اظهاراتی منفعلانه گفت : از اقدام اعراب اسرائیل در تبدیل روز استقلال اسرائیل! به روز کوبیدن بر طبل جنگ تاسف می خورم.

در این حال سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در اظهاراتی بی اساس و در تلاش برای فریب افکار عمومی از خشم فزاینده ملتهای مسلمان و آزادیخواهان جهان از این رژیم نامشروع و غاصب در سالروز اشغال سرزمین فلسطین موسوم به روز نکبت، مدعی شد : وورد سوریها و لبنانی ها به مرز با فلسطین اشغالی، با تحریک ایران صورت گرفته است.

خبر دیگر اینکه نظامیان رژیم صهیونیستی در ایست قلندیا تعدادی از تظاهرات کنندگان فلسطینی را دستگیر کردند.

کد مطلب 1312452

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