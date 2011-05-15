ادعای جدید صهیونیستها درباره ایران/ یک فلسطینی در شرق غزه به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، یک فلسطینی به ضرب گلوله اشغالگران قدس در محله الشجاعیه در شرق غزه به شهادت رسید.

از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به شرکت اعراب ساکن مناطق اشغالی 1948 در اظهاراتی منفعلانه گفت : از اقدام اعراب اسرائیل در تبدیل روز استقلال اسرائیل! به روز کوبیدن بر طبل جنگ تاسف می خورم.



در این حال سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در اظهاراتی بی اساس و در تلاش برای فریب افکار عمومی از خشم فزاینده ملتهای مسلمان و آزادیخواهان جهان از این رژیم نامشروع و غاصب در سالروز اشغال سرزمین فلسطین موسوم به روز نکبت، مدعی شد : وورد سوریها و لبنانی ها به مرز با فلسطین اشغالی، با تحریک ایران صورت گرفته است.



خبر دیگر اینکه نظامیان رژیم صهیونیستی در ایست قلندیا تعدادی از تظاهرات کنندگان فلسطینی را دستگیر کردند.