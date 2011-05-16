سیدمحمود محدث در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون عمده فعالیتهای اکتشاف نفت و گاز ایران در مناطق مرزی و مشترک با کشورهای همسایه در حال انجام است، گفت: در شرایط فعلی 12 دکل حفاری مشغول حفاری چاههای جدید در بلوکهای اکتشافی کشور هستند.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه هم اکنون وجود ذخایر جدید هیدروکربوری در پنج میدان جدید نفت و گاز قطعی شده است، تصریح کرد: شرکت ملی نفت ایران تا پایان سالجاری جزئیات کشف نفت و گاز در این میادین به طور رسمی اعلام می شود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه تمامی میادین تازه اکتشاف شده نفت و گاز ایران در استان فارس و برخی از استانهای غربی کشور قرار گرفته اند، اظهار داشت: در مجموع حجم ذخایر نفت خام این میادین بیش از نیم میلیارد بشکه برآورد می شود.

وی همچنین حجم گاز طبیعی اکتشاف شده در این میادین را بالغ بر پنج تریلیون فوت مکعب عنوان کرد و افزود: مطالعات جدید انجام شده نشان می دهد ایران از پتانسیلهای جدیدی برای اکتشاف نفت و گاز برخوردار است.

محدث با یادآوری اینکه در برنامه پنجم توسعه برای اکتشاف در مجموع 2.5 میلیارد بشکه نفت خام و 23 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی هدف گذاری شده است، تاکید کرد: سال گذشته در مجموع با کشف و شناسایی میادین توس، فروز، خیام و کوه سفید بخش عمده ای از این تعهدات محقق شد.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از انجام عملیات لرزه نگاری دو بعدی و سه بعدی در بلوکهای اکتشافی غرب ایران خبر داد و افزود: با تفسیر اطلاعات حاصل از لرزه نگاری بلوکهای اکتشافی و حفاری چاههای جدید میزان حجم ذخایر هیدروکربوری در این مناطق نهایی خواهد شد.

به گزارش مهر، شرکت ملی نفت ایران در برنامه چهارم توسعه حدود سه برابر تعهدات اکتشاف جدید انجام داده است به طوریکه در مجموع 19 میدان نفتی و هشت میدان جدید گاز طبیعی در ایران شناسایی شده است.

ارزش ذخایر کشف شده در برنامه چهارم حدود 633 میلیارد دلار برآورد می شود که از این رقم 303 میلیارد دلار مربوط به هیدروکربور مایع شامل نفت و میعانات گازی و 330 میلیارد دلار به کشف گاز است که ارزش اقتصادی این اکتشافات بر مبنای هر بشکه نفت 50‌ دلاری و هر متر مکعب گاز 15 سنتی محاسبه شده است.

برای کشف این میزان ذخایر جدید نفت و گاز در مجموع یک میلیارد و 160 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است که ارزش ذخایر کشف شده 500 برابر هزینه صرف شده است.

از سوی دیگر ضریب موفقیت عملیات اکتشاف نفت خام و گاز طبیعی در جهان عدد 30 تا 35‌ درصد را نشان می‌دهد اما در برنامه چهارم این ضریب در بلوکهای اکشتافی ایران به 79‌ درصد رسیده است.

از یکسال گذشته تاکنون 6 میدان جدید نفت و گاز شامل میدان گازی هالگان (استان فارس)، میدان نفتی سومار (کرمانشاه)، میدان گازی طوس (خراسان رضوی)، میدان گازی فروز (خلیج فارس)، میدان گازی سفید (هرمزگان) و میدان گازی خیام (شرق عسلویه) کشف و جزئیات آن توسط وزارت نفت اعلام شده است.



محسن خجسته مهر معاون وزیر نفت پیشتر در تشریح مهمترین برنامه های اکتشاف نفت و گاز ایران با بیان اینکه در دو سال گذشته 14 میدان جدید نفت و گاز در ایران کشف شده است به مهر گفته بود: با کشف این میادین جدید در مجموع میزان حجم ذخایر نفت خام کشور 14 میلیارد بشکه و ذخایر گاز 1.5 تریلیون متر مکعب افزایش یافته است.



وی همچنین از توسعه فعالیتهای اکتشافی در 27 بلوک جدید با محوریت میادین مشترک مرزی و مشترک در مناطق خلیج فارس، غرب و شمالشرقی ایران خبر داده بود.