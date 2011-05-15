ترکیب سپاهان و پرسپولیس مشخص شد/ هاشمیان و عنایتی روی نیمکت

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربیان تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و پرسپولیس اسامی بازیکنان تیم های خود را پیش از دیدار عصر امروز در هفته سی و سوم رقابت های لیگ برتر اعلام کردند که اسامی آنها به شرح زیر است:

سید مهدی رحمتی- هادی حقیقی- محسن بنگر- احسان حاج صفی- خسرو حیدری- امید ابراهیمی- فابیو جانواریو- جواد کاظمیان- محرم نویدکیا - ابراهیم توره و میلوآرد یانوش بازیکنان تیم سپاهان در این دیدار هستند که با تماشای ترکیب دو تیم مشخص می شود امیر قلعه نویی تمام نفراتش را برای این بازی به میدان فرستاده است.

محمد سواری- مهدی کریمیان- مهدی نصیری- رضا عنایتی- حسین پاپی- هاشم بیگ زاده و مهدی جعفرپور هم نفرات ذخیره تیم سپاهان را تشکیل می‌دهند.

در تیم پرسپولیس علیرضا حقیقی- مجتبی شیری- مازیار زارع- علیرضا محمد- ابراهیم شکوری- سامان آقازمانی- حسین بادامکی- محمد نوری- حمیدرضا علی عسگری- محمد منصوری و اشپیتیم آرفی به میدان می‌روند.

همچنین رحمان احمدی- مهدی شیری- وحید هاشمیان- مجتبی زارع- سعید حلافی- علی ابراهیمی و روح‌الله سیف‌اللهی بازیکنان ذخیره تیم پرسپولیس هستند.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و پرسپولیس تهران از ساعت 18 امروز با قضاوت سعید مظفری زاده در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.