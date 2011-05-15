برای آن دو رئیس متاسفم/ حاصل عشق مترسک به کلاغ، مرگ یک مزرعه است!

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شخصی ناصر حجازی عصر امروز یکشنبه گفتگویی از پیشکسوت فوتبال کشورمان منتشر کرد که به آخرین وضعیت وی پس از ترخیص از بیمارستان می پردازد:. این گفتگو را در زیر می خوانید:

* بطور یقین خوانندگان این گفتگو ابتدا می خواهند از شرایط و وضعیت جسمانی شما بدانند، توضیح می دهید.

ناصر حجازی: در روزهای ابتدایی بستری شدن اخیر در بیمارستان کسری، وضعیت جالبی نداشتم. ضعف بینایی، قدرت تکلم نامناسب ،توان حرکتی پایین و...شرایط را برایم سخت کرده بود اما با لطف پروردگار، حمایت و انرژی های مثبتی که از سوی مردم دریافت می کنم و زحمات پزشکان به مرور زمان بهتر شدم. همانطور که قبل تر نیز گفته بودم مبارزه و تلاش خود را درشکست دادن این بیماری خواهم داشت و از تمام توان خود در ایستادن ناصر حجازی استفاده خواهم کرد. هر چند که راضی و تسلیم اراده پروردگار هستم و در مقابل او سر تعظیم فرود خواهم آورد.

* در دورانی که بیمارستان بستری بودید، افراد بسیاری جهت ملاقات با شما حاضر شدند. در این ارتباط صحبتی دارید.

- از تمام کسانی که در این مدت به ملاقاتم آمدند تشکر می کنم. قدردانی از آن دوستانی که بین ما در یک رابطه متقابل انس و الفت برقرار است وحتی سپاس از عزیزانی که بر حسب انجام مسوولیت و شرایط کاری بدیدنم آمدند اما تاسف می خورم برای آن رئیس سازمان دولتی و آن رئیس فدراسیونی که نمایندگان خود را جهت ملاقات با من فرستادند. نمی دانند که من و امثال من اگر پست و سمت امروزی آنها را نداریم اما جایگاه اجتماعی به مراتب بالاتری در میان مردم نسبت به آنها داریم. فراموش نکنید که پست و مقام مقطعی می باشد و آنچه باقی می ماند راه و رسم معرفت و مردانگی است.

* دیدار تیمهای استقلال و النصر را چطور دیدید. دیداری که علیرغم پیروزی استقلال باعث عدم صعود این تیم به مرحله بعد شد.

- متاسفانه استقلال از صعود به مرحله بعد باز ماند در حالیکه این تیم توانایی حضور در دور بعدی بازیها را داشت اما از این توانایی بخوبی استفاده نشد. تیمی که نیاز به پیروزی با اختلاف 2 گل دارد باید از ابتدای مسابقه چهره تهاجمی داشته باشد. افسوس که فرصت صعود به دوربعد به سادگی از دست رفت. با این حال امیدوارم استقلال با کسب سهمیه آسیا و استفاده از تجربه های حاصل شده برای کادر فنی، فصل بعد در لیگ و آسیا حضور مقتدرانه تری داشته باشد تا از همان ابتدا چهره یک تیم مدعی برای قهرمانی را بخود بگیرد. در ضمن شنیدم از ابتدای نیمه دوم بر روی سکوها اتفاقاتی رخ داد که باعث بر هم زدن تمرکز و شور و هیجان هواداران شد که در روند بازی تیم ما نیز بی تاثیر نبوده است. از اینکه عده ای اینچنین منافع ملی را نادیده می گیرند، فقط باید تاسف خورد.

* تداوم ناکامی های فوتبال ما در چند سال اخیر با حذف استقلال و پرسپولیس پر طرفدار ترین تیمهای باشگاهی کشورمان در دور اول رقابتهای باشگاهی آسیا کامل تر شد، ناصر حجازی آینده فوتبال ایران را چگونه می بیند؟

- پاسخ این سوال را فقط در یک جمله می گویم : حاصل عشق مترسک به کلاغ ، مرگ یک مزرعه است.

*جهت پیگیری شکایت باشگاه گسترش فولاد تبریز به فدراسیون فوتبال رفتید، توضیح می دهید.

- به عنوان نماینده تام الاختیار باشگاه گسترش فولاد تبریز به فدراسیون رفتم تا پیرامون شکایت طرح شده از سوی باشگاه ، پیگیری لازم را انجام دهم. با صحبتهایی که شنیدم احساس می کنم که حقوق باشگاه گسترش فولاد زیر پا گذاشته شده است اما این نظر شخصی من است و قضاوت در تخصص من نمی باشد.از این رو اطمینان دارم مسوولین این پرونده با نظر گرفتن پروردگار ، عدالت را به بهترین شکل اجرا میکنند تا هیچ حقی پایمال نگردد.

* و حرف پایانی.