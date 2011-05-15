تکمیل شرکت سهامی زراعی قاین نیازمند 20 میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر در قاین، محمد رئوفی فرد بعد از ظهر یکشنبه در بازدید فرماندار قاین از شرکت سهامی زراعی مهدی آباد قاین اظهارداشت: این پروژه از مصوبه های سفر اول هیئت دولت به استان است که هفت روستا با 231 خانوار تحت پوشش این شرکت قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه در این پروژه 840 هکتار تسطیح اراضی صورت گرفته است، افزود: با اعتبار 15 میلیارد و 800 میلیون ریال، عملیات تسطیح 875 هکتار از زمین ها، احداث ساختمان اداری، انبار و سوله، 40 کیلومتر جاده بین مزارع و 32 کیلومتر لوله گذاری با پیشرفت فیزیکی 80 درصد در حال انجام است.

مدیرجهاد کشاورزی قاین کمبود امکانات ،عدم نقدینگی برای خرید دو حلقه چاه کشاورزی را از جمله مشکلات پیش روی این پروزه عنوان کرد و بیان داشت: برای تکمیل عملیات تسطیح هزار و 500 هکتار زمین و خرید و تجهیز 2 حلقه چاه کشاورزی 20 میلیارد ریال اعتبار لازم است.

رئوفی فرد ادامه داد: امسال 200 هکتار از زمین های این شرکت زیر کشت غلات رفته است و پیش بینی می شود 600 تن غلات از این مزارع برداشت شود.

به گفته این مسئول با تکمیل زیرساخت ها و تسطیح کامل زمین های این شرکت، برای 321 نفر کار ایجاد خواهد شد.

فرماندار قاین نیز اظهارامیدواری کرد:با حمایتهای دولت و تلاش و کوشش سهامداران این شرکت همانند شرکت سهامی زراعی خضری دشت بیاض،شرکت سهامی زراعی اسلام آباد توسعه و گسترش یابد.

غلامعلی حبیبی منش در خصوص تامین اعتبار وهرگونه کمکی که درحیطه اختیارات فرمانداری باشد قول مساعد داد.