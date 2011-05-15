همایش عفاف و حجاب در دانشگاه تربیت معلم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، زهرا حجازی زاده عصر یکشنبه در همایش حجاب و عفاف در دانشگاه تربیت معلم اظهار داشت: حجاب و عفاف مقوله ای مهم در محیطهای دانشگاهی است و از همین رو جشن بزرگ ریحانه و همایش عفاف و حجاب در دانشگاه تربیت معلم برگزار شده است.

وی افزود: حجاب مصونیت و محدودیت نیست و باید فلسفه حجاب برای دانشجویان تببین شود و به پرسشهای دانشجویان در این خصوص پاسخ داده شود.



معاون فرهنگی دانشگاه تربیت معلم نیز در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: همایش علمی تخصصی عفاف و حجاب با هدف استفاده از آراء و نظریات اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی امین و آگاه به اصول مترقی اسلام به منظور تبیین صحیح مسئله حجاب برگزار می شود.

حسین شفیعی گفت: از دیگر محورهای این همایش می توان به نشان دادن اثرات منفی فرهنگ مبتذل و غیراخلاقی غرب در زندگی اجتماعی و خانوادگی ، آسیب‌شناسی و مطالعه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری در این زمینه، تبیین و تبلیغ جاذبه‌ها و دافعه‌های برخی مسائل در مورد نحوه پوشش و حجاب و گسترش فرهنگ عفاف، آشنا کردن جوانان ـ خصوصا دختران ـ برای شناخت توطئه‌ها، زمینه‌ها، روش‌ها و مجاری نفوذ فرهنگ غربی و توسعه فرهنگ کنکاش و تفکر در مفاهیم دینی توسط جوانان به منظور پذیرش درونی وقلبی وعمل به آنها اشاره کرد.

قائم مقام رئیس دانشگاه ادامه داد: این برنامه از سوی کانون دانشجویی حریم ریحانه معاونت فرهنگی دانشگاه تربیت معلم و با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه برگزار می شود.

شفیعی در ادامه افزود : حجاب و عفاف در قرآن کریم، نقش زنان در سازندگی ، تعلیم و تربیت و ارتقای فرهنگی ، دستاوردهای انقلاب اسلامی در اعتلای جایگاه زنان و نقش عفاف و حجاب زنان در مواجهه با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم از عمده ترین محورهای این همایش علمی تخصصی است.

این همایش با حضور حجت الاسلام محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دکتر لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و صاحبنظران و کارشناسان فرهنگی و اجتماعی کشور درسالن دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم برگزار شد.

اجرای برنامه هایی همچون برپایی پنج نمایشگاه با موضوعات تخصصی عفاف و حجاب ، میزگرد علمی حجاب ، برگزاری آزمون مسابقه کتابخوانی، راه اندازی کتابخانه تخصصی و بانک نرم افزار تخصصی عفاف و حجاب ، انتشار DVDتخصصی عفاف و حجاب ، دیدار با بانوان نمونه و محجبه عرصه های فرهنگی ، دینی ، اجتماعی و سیاسی ، سفر فرهنگی تخصصی عفاف و حجاب و انتشارپنج ویژه نامه تخصصی از دیگر بخشهای این همایش بود.