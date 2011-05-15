به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و ملوان در هفته سی و سوم لیگ برتر از ساعت 18 امروز یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران در شرایطی آغاز شد که نزدیک به 2 هزار تماشاگر در ورزشگاه حضور داشتند که البته بخش عمده این تعداد هم تماشاگران تیم ملوان بودند.

برخی تماشاگران تیم فوتبال ملوان در اقدامی سوال برانگیز علیه تیم داماش گیلان شعار دادند. این تیم به تازگی از لیگ دسته اول به لیگ برتر صعود کرده است.

بازیکنان تیم های فوتبال ملوان و استقلال در شرایطی برای گرم کردن به زمین آمدند که روی لباس هایشان تصویر ناصر حجازی حک شده بود و دعایی هم برای شفای وی در کنارش دیده می شد.