جشن ثبت جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندایی عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه های روز استان اردبیل اظهار داشت: این مراسم چهارم مرداد ماه جاری در محوطه بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی و با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی و گردشگران داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: البته تلاش می کنیم این مراسم با حضور رئیس جمهور کشورمان و جمعی از سفرای کشورهای اسلامی و بویژه کشورهای همسایه برگزار شود تا بیش از پیش جاذبه های گردشگری استان به این کشورها شناسانده شود.

به گفته وی توسعه گردشگری در استان، بهره برداری از سرمایه های مادی و معنوی اردبیل و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به توسعه طرحهای گردشگری از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره ملی و سراسری است.

مدیر کل میراث فرهنگی استان تصریح کرد: همزمان با این جشنواره از اطلس گردشگری استان اردبیل و تندیس رحیم موذن زاده اردبیلی رونمایی خواهد شد.

گفتنی است بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی به همراه بازار تاریخی تبریز در سال 88 و پس از چندین سال پیگیری در اجلاس سازمان یونسکو در کشور برزیل در فهرست جهانی به ثبت رسید.

پیش از این برگزاری مراسم جشن جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی قرار بود در پاییز سال گذشته و با حضور رئیس جمهور، اعضا هیئت دولت، نمایندگان مجلس، سفرای 30 کشور دنیا و ... در اردبیل برگزار شود که پس دو بار تعلیق، روز چهارم مرداد ماه جاری اعلام شد.

در این جلسه فرماندار اردبیل نیز با بیان اینکه چهارم مرداد ماه به مناسبت تشکیل حکومت شیعی در قرن دهم هجری به عنوان روز اردبیل نامگذاری شده است، خواستار همکاری قشرهای مختلف مردم در برگزاری مطلوب این جشنواره شد.

یوسف اکبری نقش نویسندگان و پژوهشگران بویژه اهالی قلم و مطبوعات را در برگزاری پرشکوه این جشنواره مهم ارزیابی کرد.